Выяснилось, что Адамович не проживал в оплачиваемой съемной квартире в течение семи месяцев

Как пояснил сегодня на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям представитель Генеральной прокуратуры Андо Скалбе, с 31 августа этого года в его ведении находится уголовное дело, по которому Адамович проходит как подозреваемый. Дело было получено от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

"Изучив материалы дела, я пришел к выводу, что есть основания для привлечения Адамовича к уголовной ответственности за преступления, описанные в заявлении", - пояснил Скалбе.

Председатель комиссии Янина Курсите-Пакуле выразила недоумение относительно того, почему правоохранительные органы не предложили Адамовичу вначале разобраться с "бумагами" и не начали с предупреждения или административного наказания.

"Почему сразу уголовное дело? Мне кажется, правоохранительные органы начинают с предупреждения, если злоупотребления не происходили годами. Каждый может ошибиться", - подчеркнула политик.

Скалбе не согласился с предположением, что Адамович просто допустил ошибку.

"Если бы это был один или два чека за топливо, то, может быть, и не было бы уголовного процесса, но, если смотреть в целом, то убытки для бюджета Сейма составляют более 3000 евро. На мой взгляд, это было сделано со злым умыслом. В данном случае я не думаю, что было бы правильно просто высказать предупреждение и погрозить пальцем", - сказал Скалбе.

По словам Адамовича, расследование ведется по трем эпизодам - двум чекам за топливо и компенсации арендной платы за квартиру в течение семи месяцев.

В отношении одного из чеков за топливо в размере примерно 60 евро Адамович признал, что ошибся и случайно подал на компенсацию чек, связанный с личными нуждами. Политик уже вернул эту компенсацию государству. Второй случай связан с тем, что его жена по просьбе Адамовича залила бензин на 23 евро по реквизитам мужа, однако машину жены Адамович в тот момент использовал для выполнения служебных обязанностей. Эту компенсацию он государству тоже вернул.

Третий эпизод связан с компенсацией арендной платы за жилье. Адамович сообщил, что в его семье шесть человек - его жена с двумя детьми живет в Прейли, а он и два его сына живут в Риге.

"Я снимаю квартиру на улице Цесу с 2015 года. Каждый год продлеваю договор и плачу по нему 450 евро ежемесячно. Я жил в этой квартире до сентября прошлого года, когда младший сын переехал в Ригу. В свою очередь старший сын снимал квартиру на Ранькя дамбис", - сообщил политик.

Он добавил, что, когда его второй сын переехал в Ригу, по семейным обстоятельствам он несколько раз останавливался у сына на ночь, в то время как его второй сын жил в квартире Адамовича.