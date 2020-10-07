Трамп хочет рассекретить все материалы о вмешательстве России в выборы 2016 года

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Президент США хочет рассекретить все материалы о вмешательстве России в выборы 2016 года. Произошедшее тогда Трамп назвал крупнейшим политическим преступлением.

Президент США хочет рассекретить все материалы о вмешательстве России в выборы 2016 года

Президент США Дональд Трамп объявил на своей странице в твиттере, что он отдал распоряжение о рассекречивании всех документов, касающихся расследований российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, а также скандала со взломом почты его соперницы на выборах Хиллари Клинтон.

"Я санкционировал полное рассекречивание любого и всех документов, имеющих отношение к крупнейшему политическому преступлению в американской истории, российскому обману. Это касается и скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никаких купюр", – написал Трамп.

При этом Трамп не уточнил, когда и где будет опубликована эта информация.

Расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. Оно длилось около трех лет и в апреле 2019 года было завершено. В результате расследования были выявлены факты проведения Россией киберопераций с целью вмешательства в американский предвыборный процесс, предъявлены обвинения американским и российским гражданам, но не были подтверждены подозрения о связях или сговоре близких к кандидату Трампу людей с Россией.

Трамп и его сторонники настаивают на том, что расследование было начато без достаточных оснований с целью подорвать кандидатуру Дональда Трампа. Рассекречивание документов, по мнению президента, должно наглядно подтвердить его правоту.

Второй скандал, о котором идет речь, касается взлома почты Демократического национального комитета. Тогда в Сеть попали письма однопартийцев Хиллари Клинтон, которая баллотировалась на пост президента в 2016 году. Некоторые из писем выставляли Клинтон и ее единомышленников в невыгодном свете. Эксперты считают, что этот слив негативно отразился на ее предвыборной кампании.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 07.10.2020