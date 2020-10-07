Министр: новая тактика борьбы с Covid-19 - это локальные ограничения

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) рассказала LTV сегодня, что новая тактика в борьбе с Covid-19 в Латвии - это местные ограничения или обязанности, сообащет агентство LETA.
Винькеле отметила, что нынешние темпы распространения Covid-19 в Латвии выглядят драматично, но следует учитывать, что это увеличение связано с низким уровнем заболеваемости. По словам министра, "поводов для паники нет", но и расслабляться не стоит.
По ее словам, нынешняя ситуация существенно отличается от весенней, потому что тогда информации о Covid-19 было не так много, но теперь, зная больше, нет необходимости предпринимать такие же резкие шаги в установлении ограничений.
В настоящее время ограничения делятся на местные обязанности, например, путем установления ограничений в отдельных школах или муниципалитетах, пояснила министр.
Она считает, что вводя штрафы за нарушение ограничений, нужно быть деликатным - сначала нужно выписывать предупреждения, а уже потом - штрафы.
Политик сказала, что, выбрав тактику борьбы с Covid-19, извлекая уроки из ошибок весны, она убеждена, что механизм компенсации должен выдерживать все ограничения. Например, если будет принято решение снова перейти на домашнее обучение, должны быть предусмотрены механизмы компенсации для родителей, которые будут вынуждены оставаться дома со своими детьми.