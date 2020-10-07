Министр: новая тактика борьбы с Covid-19 - это локальные ограничения

Винькеле отметила, что нынешние темпы распространения Covid-19 в Латвии выглядят драматично, но следует учитывать, что это увеличение связано с низким уровнем заболеваемости. По словам министра, "поводов для паники нет", но и расслабляться не стоит.

По ее словам, нынешняя ситуация существенно отличается от весенней, потому что тогда информации о Covid-19 было не так много, но теперь, зная больше, нет необходимости предпринимать такие же резкие шаги в установлении ограничений.

В настоящее время ограничения делятся на местные обязанности, например, путем установления ограничений в отдельных школах или муниципалитетах, пояснила министр.

Она считает, что вводя штрафы за нарушение ограничений, нужно быть деликатным - сначала нужно выписывать предупреждения, а уже потом - штрафы. 1