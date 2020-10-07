Полицейский, обвиняемый в смерти Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в миллион долларов

Откуда Дерек взял сумму для выплаты залога, неизвестно. Полицейский должен явиться на заседание суда 8 марта 2021 года.

Бывший полицейский находился под стражей с конца мая. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени. Если его признают виновным, бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.