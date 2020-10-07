Чт, 8.10.2020
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  • Полицейский, обвиняемый в смерти Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в миллион долларов

Полицейский, обвиняемый в смерти Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в миллион долларов

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

Бывший полицейский Дерек Шовин, обвиняемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог в один миллион долларов, сообащет "Медуза".

Откуда Дерек взял сумму для выплаты залога, неизвестно. Полицейский должен явиться на заседание суда 8 марта 2021 года.

Бывший полицейский находился под стражей с конца мая. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени. Если его признают виновным, бывшему полицейскому грозит до 40 лет тюрьмы.

  • Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота. При задержании полицейский давил на его шею, пока он лежал лицом вниз на асфальте.
  • Убийство Джорджа Флойда вызвало по всем США массовые протесты и беспорядки, а также акции солидарности в других странах.

Автор rus.tvnet.lv

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