Сотрудник полиции попалась на краже: на преступление ее толкнула болезнь

Главным героем этой истории стала одна из лучших следователей Лыунаской префектуры, которой доверяли расследование самых сложных преступлений. Последние пять лет эта следователь вела дела жестоких преступников и самолично их арестовывала, но 21 февраля для нее самой вызвали полицию.

Хрупкая 34-летняя женщина по имени Керли (имя изменено. - Прим. ред.) оказалась замешана в банальной магазинной краже.

Кража заключалась в том, что вместо суши или салата женщина пробивала в кассе самообслуживания в десятки раз более дешевую капусту или морковь. Таких эпизодов в разных магазинах по состоянию на начало года у нее были десятки, но впервые она попалась только 21 февраля.

В эфире программы Kuuuurija Керли впервые рассказывает ведущей Катрин Луст, что толкнуло ее на кражу, из-за которой она лишилась работы.

Керли, по ее словам, боролась с расстройствами пищевого поведения и булимией 17 лет. Эта борьба была сложной, тяжелой и долгой - не только для нее, но и для ее мужа, с которым она прожила все эти годы.

Недовольная своим весом, привыкшая к издевательствам в школе, Керли стала морить себя голодом и в итоге в какой-то момент весила всего 42 кг.

Внимание коллег по Лыунаской префектуре к ее болезни ограничивалось тем, что время от времени они отпускали замечания по поводу ее чрезмерной худобы. Она говорит, что какой-либо врачебной помощи ей на рабочем месте не предлагали. По большей части она была со своими заботами один на один. Так она стала одновременно булимиком и анорексиком. Она могла целый день отказываться от еды, но потом срывалась, набивала желудок, после чего провоцировала у себя рвоту.

В качестве причины кражи Керли называет желание скрыть от мужа истинные масштабы своего аппетита. "Чеки за обеды были слишком большими", - признается она.

За деятельностью Керли по замене этикеток охранники магазина следили уже полтора месяца. Кстати, начальник службы безопасности Rimi в Lõunakeskus Яанус Оолберг - бывший сотрудник тартуской криминальной полиции, и Керли не понимает, почему он не подошел к ней во время первых эпизодов кражи, а позволил действовать почти два месяца.

21 февраля в обеденное время Керли наклеила на развесной миндаль этикетку от более дешевого продукта. Она зашла в кассу самообслуживания, начала пробивать свои продукты, когда внезапно на нее набросились работники торгового зала.

Как впоследствии написала газета Õhtuleht, Керли размахивала своим полицейским удостоверением и грозила привлечь своего брата, который работает во внутреннем контроле. Сама Керли говорит, что это не соответствует истине. "Я предъявила рабочее удостоверение, потому что это был единственный документ, который у меня был с собой. Моя ID-карта была на работе, вставлена в клавиатуру. Я никому не угрожала, я просто попросила, чтобы они не применяли силу, поскольку это может иметь серьезные последствия".

В отношении Керли на месте был составлен протокол о правонарушении, после чего она вернулась на работу и немедленно сообщила о том, что только что произошло в Lõunakeskus, в двух шагах от отделения полиции.

Интервью программе Kuuuurija дал и муж Керли, который тоже пожелал остаться анонимным: после статьи, опубликованной в Õhtuleht, их семья прошла через огонь и воду. Керли даже пыталась покончить с собой, и именно муж спас ей жизнь в начале августа.

На сегодня Керли предпринимает шаги по улучшению своего питания и, по словам ее мужа, даже набрала пару кило. Она говорит, что хотела бы получить в жизни второй шанс. "Я понимаю, что случившегося не вернешь, но на работе я по крайней мере помогала другим людям", - сказала она.