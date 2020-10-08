Сейм выдал для уголовного преследования депутата Адамовича

Адамович в прениях заявил, что готов сотрудничать и давать пояснения прокуратуре, а также защищать свою позицию в суде. Он подчеркнул, что не мошенничал с компенсациями, которые предоставляются проживающим вне Риги депутатам.

Депутат Алдис Гобземс в прениях говорил о том, что голосования за выдачу депутатов в Сейме являются лишь формальностью, а депутатский иммунитет в Латвии по существу не работает, так как выдача происходит независимо от тяжести инкриминируемых деяний.

За выдачу Адамовича проголосовали 70 депутатов, четверо было против, один воздержался.

Как рассказал в среду на заседании комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям представитель Генеральной прокуратуры Андо Скалбе, с 31 августа этого года в его ведении находится уголовное дело, по которому Адамович проходит как подозреваемый. Дело было получено от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Что случилось?

Расследование ведется по трем эпизодам - двум чекам за топливо и компенсации арендной платы за квартиру в течение семи месяцев.

В отношении одного из чеков за топливо в размере примерно 60 евро Адамович признал, что ошибся и случайно подал на компенсацию чек, связанный с личными нуждами. Политик уже вернул эту компенсацию государству.

Второй случай связан с тем, что его жена по просьбе Адамовича залила бензин на 23 евро по реквизитам мужа, однако машину жены Адамович в тот момент использовал для выполнения служебных обязанностей. Эту компенсацию он государству тоже вернул.

Третий эпизод связан с компенсацией арендной платы за жилье. Адамович сообщил, что в его семье шесть человек - его жена с двумя детьми живет в Прейли, а он и два его сына живут в Риге.