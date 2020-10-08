В пожаре в Балвском крае погиб человек

Вызов на пожар в одноэтажном деревянном жилом доме в Балвском крае поступил в 12:39. Здание горело на площади 80 кв. м. В горящем здании был найден погибший человек.

По данным VUGD за первое полугодие, в большинстве жилищ, где произошли пожары, отсутствовали дымовые детекторы, которые с 1 января этого года обязательно должны быть в квартирах и частных домах.