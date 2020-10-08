Чт, 8.10.2020
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Алексей Навальный

В пожаре в Балвском крае погиб человек

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вчера, 7 октября, в результате пожара в Балвском крае погиб человек, и общее число погибших в пожарах с начала года выросло до 62, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Вызов на пожар в одноэтажном деревянном жилом доме в Балвском крае поступил в 12:39. Здание горело на площади 80 кв. м. В горящем здании был найден погибший человек.

По данным VUGD за первое полугодие, в большинстве жилищ, где произошли пожары, отсутствовали дымовые детекторы, которые с 1 января этого года обязательно должны быть в квартирах и частных домах.

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