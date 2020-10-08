"Тупая русофобская пропаганда". Москва ответила Навальному

В этом выпуске:

Дело об отравлении политика Алексея Навального прокомментировали МИД и МВД России. Руководитель разведки назвал последние заявления Навального "тупой русофобской пропагандой".

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"Тупая русофобская пропаганда"

Директор Службы внешней разведки рассказал об имеющихся у Москвы подтверждениях отсутствия токсичных веществ в организме Навального во время его нахождения в России 8 октября 2020 года.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал дело об отравлении политика Алексея Навального и пожаловался на нежелание Германии предоставлять информацию.

"Я констатирую, что Генпрокуратура РФ дважды обратилась к соответствующим органам Германии с вопросами, которые бы пролили свет на эту довольно темную и неприятную историю. Германская сторона молчит. Молчит - значит, что-то скрывает", - цитирует его ТАСС.

По его словам, заявления о том, что за отравлением оппозиционера стоит Россия, являются "тупой русофобской пропагандой".

"У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального", - подчеркнул Нарышкин.

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Видео: ГЛАВНОЕ | 08.10.2020