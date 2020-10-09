Получают ли школьники на обед замороженную еду?
В одной из школ дети на обед получают замороженные обеденные пакеты. Так с трибуны Сейма 24 сентября заявила депутат Линда Лиепиня. Однако свидетельств данному утверждению получить не удалось. Хотя в соцсетях видно недовольство из-за обеденных пакетов, которые школьники получают во время удаленного обучения, информации о замороженных продуктах в период очного обучения нет ни у одного из ответственных учреждений.
На дебатах в Сейме депутат Лиепиня, которая стартовала на выборах от списка KPV LV, но позже из партии вышла, сказала:
"Есть одна школа, где замороженные пакеты с едой… И тут нет ничего смешного, потому что есть дети, которые… родители детей и дети, которые и в таком виде эти обеды ждут из-за финансовых соображений. Значит, представьте, попробуйте визуализировать это. Замороженные обеденные пакеты кладут под дверь класса".
Она также отметила, что ситуация напоминает историю из фильмов о тюремной жизни. В телефонном разговоре спросили у депутата, в какой школе сейчас детей кормят замороженным обедом. Она школу не назвала - нужно "поискать, где у меня в комментариях или в моих письмах люди это писали". Лиепиня также не смогла сказать, находится ли эта школа в Риге или вне столицы: "Я бы не хотела соврать, думаю, что она была в Риге. Но конкретная школа действительно не была названа". Лиепиня обещала узнать нужную информацию и попросила перезвонить через несколько дней, когда, по ее словам, проверит свои письма и записи.
По ее просьбе перезвонили в названный день. Тогда депутат с нами говорить отказалась, сказав, что ответ у нее есть, но она его опубликует в соцсетях "вместе со всем тем, что я думаю о Re:Baltica и о вашем Re:Check".
На платформе Facebook депутат стала говорить не о замороженных обеденных пакетах, как на заседании Сейма, а о замороженных творожных сырках. Еще в одной записи она заявила, что говорила о 1-й Рижской Государственной гимназии.
Директор этой школы Марис Брасла отрицал, что в школе подают замороженные обеды, таких жалоб он также не получал. Правда, пока в подвальном помещении проходил ремонт, обеды обеспечивались в виде упаковок. Школьники в них получали, например: мясной салат, бутерброды, йогурты и другие продукты, но там не было ничего замороженного, сказал директор. Сейчас школьники уже получают теплые обеды. Брасла также отметил, что в школе на данный момент сокращено время очного обучения.
Частично обеденное предложение 1-й Рижской Государственной гимназии можно увидеть в профиле Instagram одного школьника. То, что на обед не получали замороженной еды, нам подтвердил еще один ученик школы.
Министерство здравоохранения отметило, что при очном учебном процессе, по крайней мере раз в день школьники должны получать теплую еду. В этом плане в новом учебном году изменилось лишь то, что учебное заведение на обед может подать одно основное блюдо, а не два, как раньше. Однако есть и случаи, когда школы эти требования не выполняют. Об упаковках продуктов, которые получали школьники средней школы Райниса в Риге, сообщила передача Bez Tabu.
Однако ни одно из ответственных учреждений не получало жалоб о замороженных продуктах питания в школах. В соцсетях видно, что люди высказывают недовольство содержанием упаковок с едой, однако не замороженными продуктами.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) сообщила, что в прошлом году получила 89 жалоб на питание в школах, в этом году - 27. Сравнительно низкое количество жалоб служба связывает с тем, что весной учеба проходила удаленно. Чаще всего жалобы связаны с качеством пищи и плохим самочувствием после еды, возможным несоблюдении требований гигиены, несоответствии меню нормам питания, весом порции и температурой еды. Из шести жалоб, которые получены в сентябре, две – на несоответствие содержания продуктовых упаковок нормам питания, а остальные – на несоответствующее качество и температуру. Во время проведения проверок PVD констатирует нарушения примерно в трети случаев, пояснила специалист службы Илга Зепа.