Получают ли школьники на обед замороженную еду?

На дебатах в Сейме депутат Лиепиня, которая стартовала на выборах от списка KPV LV, но позже из партии вышла, сказала:

"Есть одна школа, где замороженные пакеты с едой… И тут нет ничего смешного, потому что есть дети, которые… родители детей и дети, которые и в таком виде эти обеды ждут из-за финансовых соображений. Значит, представьте, попробуйте визуализировать это. Замороженные обеденные пакеты кладут под дверь класса".

Она также отметила, что ситуация напоминает историю из фильмов о тюремной жизни. В телефонном разговоре спросили у депутата, в какой школе сейчас детей кормят замороженным обедом. Она школу не назвала - нужно "поискать, где у меня в комментариях или в моих письмах люди это писали". Лиепиня также не смогла сказать, находится ли эта школа в Риге или вне столицы: "Я бы не хотела соврать, думаю, что она была в Риге. Но конкретная школа действительно не была названа". Лиепиня обещала узнать нужную информацию и попросила перезвонить через несколько дней, когда, по ее словам, проверит свои письма и записи.

По ее просьбе перезвонили в названный день. Тогда депутат с нами говорить отказалась, сказав, что ответ у нее есть, но она его опубликует в соцсетях "вместе со всем тем, что я думаю о Re:Baltica и о вашем Re:Check".

На платформе Facebook депутат стала говорить не о замороженных обеденных пакетах, как на заседании Сейма, а о замороженных творожных сырках. Еще в одной записи она заявила, что говорила о 1-й Рижской Государственной гимназии.

Директор этой школы Марис Брасла отрицал, что в школе подают замороженные обеды, таких жалоб он также не получал. Правда, пока в подвальном помещении проходил ремонт, обеды обеспечивались в виде упаковок. Школьники в них получали, например: мясной салат, бутерброды, йогурты и другие продукты, но там не было ничего замороженного, сказал директор. Сейчас школьники уже получают теплые обеды. Брасла также отметил, что в школе на данный момент сокращено время очного обучения.

Частично обеденное предложение 1-й Рижской Государственной гимназии можно увидеть в профиле Instagram одного школьника. То, что на обед не получали замороженной еды, нам подтвердил еще один ученик школы.

Министерство здравоохранения отметило, что при очном учебном процессе, по крайней мере раз в день школьники должны получать теплую еду. В этом плане в новом учебном году изменилось лишь то, что учебное заведение на обед может подать одно основное блюдо, а не два, как раньше. Однако есть и случаи, когда школы эти требования не выполняют. Об упаковках продуктов, которые получали школьники средней школы Райниса в Риге, сообщила передача Bez Tabu.

Однако ни одно из ответственных учреждений не получало жалоб о замороженных продуктах питания в школах. В соцсетях видно, что люди высказывают недовольство содержанием упаковок с едой, однако не замороженными продуктами.