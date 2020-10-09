Уровень безработицы в Латвии снизился до 7,7%

В конце сентября на учете в NVA было зарегистрировано 70 306 безработных, что на 4707 человек меньше, чем месяцем ранее (75 013 безработных).

Наиболее ощутимо уровень зарегистрированной безработицы в сентябре снизился в Курземе, а более медленно он сокращался в Латгале и Видземе.

Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце сентября был в Рижском регионе - 6,1%, что на 0,5 процентного пункта меньше, чем в августе. Самая высокая безработица сохраняется в Латгале - 15,4%, что на 0,4 процентного пункта меньше августа.

В Земгале уровень зарегистрированной безработицы в сентябре снизился на 0,5 процентного пункта до 7,1% экономически активного населения, в Видземе - на 0,4 процентного пункта до 7,4%, в Курземе - на 0,7 процентного пункта до 7,9%.

В Риге уровень зарегистрированной безработицы в сентябре снизился на 0,6 процентного пункта - до 6,1% экономически активного населения.

В сентябре статус безработного получили 7430 человек, что на 6,2% больше августа.