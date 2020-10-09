Снова антирекорд: в Латвии за последние сутки 137 новых случаев Covid-19
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано крупнейшее с начала пандемии количество новых случаев Covid-19 - 137 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В целом за прошедшие сутки в Латвии сделан 4551 тест на коронавирус, количество положительных результатов достигло 3%. SPKC ранее заявил, что после превышения этого уровня считается, что инфекция распространяется быстро и неконтролируемо.
За прошедшие сутки в больницы помещены еще десять пациентов с Covid-19. В настоящее время в стационарах лечатся 47 пациентов с новым коронавирусом - так много не было еще никогда. У 42 человек заболевание средней тяжести, пять человек находятся в тяжелом состоянии.
С начала эпидемии в Латвии проведено 353 788 анализов на Covid-19, заражение выявлено у 2507 человек, из которых на 9 октября выздоровели 1322.
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