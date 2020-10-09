Снова антирекорд: в Латвии за последние сутки 137 новых случаев Covid-19

В целом за прошедшие сутки в Латвии сделан 4551 тест на коронавирус, количество положительных результатов достигло 3%. SPKC ранее заявил, что после превышения этого уровня считается, что инфекция распространяется быстро и неконтролируемо.

За прошедшие сутки в больницы помещены еще десять пациентов с Covid-19. В настоящее время в стационарах лечатся 47 пациентов с новым коронавирусом - так много не было еще никогда. У 42 человек заболевание средней тяжести, пять человек находятся в тяжелом состоянии.