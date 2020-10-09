Латвийское предприятие приступило к производству безалкогольного джина

Вложив 21 000 евро и 5 месяцев на разработку технологии, предприятие OBDO приступило к производству безалкогольного джина.
Производитель напитков OBDO ранее производил и дистиллировал в Латвии джин стиля London dry, однако заметив на рынке спрос на альтернативу алкогольным напиткам, предприятие решило пополнить ассортимент продуктов напитком, позволяющим наслаждаться характерными для джина вкусовыми нюансами при 0% алкоголя в составе.
Все больше производителей напитков в мире вкладывают большие инвестиции в создание альтернативы алкогольным напиткам высокого уровня. Ощущая новые мировые тенденции в области напитков и изменение образа жизни в Латвии, предприятие разглядело потенциал для создания напитков, которые по вкусу будут как можно больше напоминать любимые алкогольные коктейли. После нескольких месяцев тестирования продукта и разработки рецепта, в продажу поступил джин OBDO 0%, доступный сейчас только в Obdo и SIA Valmiermuižas alus.
Предприятие с 2019 года дистиллирует и производит в Латвии джин, созданный из классических ингредиентов джина. Процесс производства безалкогольного джина существенно не отличается от производства алкогольной версии, поскольку требуется сложный процесс дистилляции, а для создания вкусовых нюансов используются собранные в Латвии растения и экстракты. Как и в алкогольном джине, в составе напитка используются экстракты 22 растений, и больше всего по вкусу он будет напоминать своего алкогольного предшественника, если использовать его в качестве замены в рецептах любимых алкогольных коктейлей с джином.
"Процесс создания напитка, который по вкусу будет как можно более похожим на настоящий джин, сложный и занимает несколько недель. Значительная часть ингредиентов выращивается и собирается на месте, в Латвии, а также импортируется из Европы, например, апельсиновая кожура, кардамон и корень лакрицы. Хотя этот продукт можно характеризовать как нишевый напиток, спрос на него достаточно высок", - отмечает руководитель OBDO Гирт Драугс.
"Тенденции в области алкогольных напитков меняются вместе с изменением стиля жизни людей, и радует то, что производители готовы приспосабливаться к новым тенденциям. Для всех, кто не хочет или не может употреблять алкоголь, но все же желает наслаждаться классическими, вкусными коктейлями с богатыми вкусовыми нюансами, безалкогольный джин OBDO будет прекрасным выбором", - отмечает один из владельцев коктейль-бара Gimlet Nordic Илмарс Мункевицс.