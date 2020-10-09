Латвийское предприятие приступило к производству безалкогольного джина

Производитель напитков OBDO ранее производил и дистиллировал в Латвии джин стиля London dry, однако заметив на рынке спрос на альтернативу алкогольным напиткам, предприятие решило пополнить ассортимент продуктов напитком, позволяющим наслаждаться характерными для джина вкусовыми нюансами при 0% алкоголя в составе.

Все больше производителей напитков в мире вкладывают большие инвестиции в создание альтернативы алкогольным напиткам высокого уровня. Ощущая новые мировые тенденции в области напитков и изменение образа жизни в Латвии, предприятие разглядело потенциал для создания напитков, которые по вкусу будут как можно больше напоминать любимые алкогольные коктейли. После нескольких месяцев тестирования продукта и разработки рецепта, в продажу поступил джин OBDO 0%, доступный сейчас только в Obdo и SIA Valmiermuižas alus.

Предприятие с 2019 года дистиллирует и производит в Латвии джин, созданный из классических ингредиентов джина. Процесс производства безалкогольного джина существенно не отличается от производства алкогольной версии, поскольку требуется сложный процесс дистилляции, а для создания вкусовых нюансов используются собранные в Латвии растения и экстракты. Как и в алкогольном джине, в составе напитка используются экстракты 22 растений, и больше всего по вкусу он будет напоминать своего алкогольного предшественника, если использовать его в качестве замены в рецептах любимых алкогольных коктейлей с джином.

"Процесс создания напитка, который по вкусу будет как можно более похожим на настоящий джин, сложный и занимает несколько недель. Значительная часть ингредиентов выращивается и собирается на месте, в Латвии, а также импортируется из Европы, например, апельсиновая кожура, кардамон и корень лакрицы. Хотя этот продукт можно характеризовать как нишевый напиток, спрос на него достаточно высок", - отмечает руководитель OBDO Гирт Драугс.