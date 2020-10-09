Пт, 9.10.2020
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  • "Ситуация продолжает ухудшаться": Covid-19 выявлен у 20 учителей Рижской школы Натальи Драудзини

"Ситуация продолжает ухудшаться": Covid-19 выявлен у 20 учителей Рижской школы Натальи Драудзини

ФОТО: SIPA/Scanpix

Covid-19 подтвержден у более чем 20 учителей Рижской средней школы Натальи Драудзини, сообщила представитель по общественным отношениям департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

В связи с этим школа перешла на удаленное обучение.

Чтобы избежать распространения инфекции и обеспечить меры предосторожности, столичный департамент образования призывает школы соблюдать рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

"Призываю руководителей всех муниципальных школ Риги тщательно взвешивать необходимость собираться вместе педагогам школы, выбирая альтернативные варианты, организуя встречи и другие совместные мероприятия удаленно", - заявил директор департамента Марис Крастиньш.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков на пресс-конференции в пятницу сообщил, что в одном из учебных заведений на коронавирус протестированы 42 человека и выявлено 20 случаев. Учителя этой школы участвовали в экскурсии, после которой сдали тесты.

SPKC работает с еще одной школой, в которой зараженный ребенок продолжал посещать уроки, в результате чего заразились другие учащиеся и работники. Инфицированные школьники посещали кружки вне школы, поэтому случаи Covid-19 констатированы также в спортивных секциях.

"Эти школы - пример того, что Covid-19 может быстро распространиться среди детей и работников", - сказал Перевощиков, добавив, что в целом эпидемическая ситуация в стране продолжает ухудшаться.

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