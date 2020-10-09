"Ситуация продолжает ухудшаться": Covid-19 выявлен у 20 учителей Рижской школы Натальи Драудзини

В связи с этим школа перешла на удаленное обучение.

Чтобы избежать распространения инфекции и обеспечить меры предосторожности, столичный департамент образования призывает школы соблюдать рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

"Призываю руководителей всех муниципальных школ Риги тщательно взвешивать необходимость собираться вместе педагогам школы, выбирая альтернативные варианты, организуя встречи и другие совместные мероприятия удаленно", - заявил директор департамента Марис Крастиньш.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков на пресс-конференции в пятницу сообщил, что в одном из учебных заведений на коронавирус протестированы 42 человека и выявлено 20 случаев. Учителя этой школы участвовали в экскурсии, после которой сдали тесты.

SPKC работает с еще одной школой, в которой зараженный ребенок продолжал посещать уроки, в результате чего заразились другие учащиеся и работники. Инфицированные школьники посещали кружки вне школы, поэтому случаи Covid-19 констатированы также в спортивных секциях.