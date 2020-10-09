Кариньш: Правительство обсудит усиление мер по ограничению Covid-19

Как сообщалось, в четверг, 8 октября, было зарегистрировано крупнейшее с начала пандемии количество новых случаев Covid-19 - 137.

Šodien ārkārtas valdības sēdē lemsim par drošības pasākumu pastiprināšanu #COVID19 izplatības ierobežošanai. — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) October 9, 2020

Был сделан 4551 тест на Covid-19, количество положительных результатов достигло 3%. Центр профилактики и контроля заболеваний ранее заявил, что после превышения этого уровня считается, что инфекция распространяется быстро и неконтролируемо.

В целом с начала пандемии в Латвии сделано 353 788 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2507 человек, 1322 человека уже выздоровели.

На лечении в больницах в настоящее время находятся 47 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.