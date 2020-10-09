Пт, 9.10.2020
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Алексей Навальный

Кариньш: Правительство обсудит усиление мер по ограничению Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Правительство сегодня обсудит усиление мер по ограничению Covid-19, сообщил в твиттере премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как сообщалось, в четверг, 8 октября, было зарегистрировано крупнейшее с начала пандемии количество новых случаев Covid-19 - 137.

Был сделан 4551 тест на Covid-19, количество положительных результатов достигло 3%. Центр профилактики и контроля заболеваний ранее заявил, что после превышения этого уровня считается, что инфекция распространяется быстро и неконтролируемо.

В целом с начала пандемии в Латвии сделано 353 788 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2507 человек, 1322 человека уже выздоровели.

На лечении в больницах в настоящее время находятся 47 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За прошедшие сутки в больницы помещены еще десять пациентов с Covid-19. У 42 человек заболевание средней тяжести, пять человек находятся в тяжелом состоянии.

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