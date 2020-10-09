Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация против голода

Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира за 2020 год. Им стала крупнейшая гуманитарная организация, борющаяся с голодом - Всемирная продовольственная программа.
Продовольственную программу ООН наградили с формулировкой "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в создание условий для достижения мира в зонах конфликтов и за ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как орудия войны и конфликтов".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E
В заявлении Нобелевского комитета сказано, что в прошлом году Всемирная продовольственная программа помогла почти 100 миллионам человек на территории 88 стран, столкнувшимся с голодом.
Премия мира - предпоследняя в цикле нобелевских наград. В понедельник, 12 октября, станет известно имя последнего лауреата - в области экономики.