Пт, 9.10.2020
Поддержка самых разных людей - знакомых и неизвестных, близких и далеких, - превратилась в ту огромную руку, что взяла меня за шкирку и вытащила оттуда, где я был. Спасибо. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Нобелевскую премию мира получила гуманитарная организация против голода

ФОТО: EPA / Scanpix

Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира за 2020 год. Им стала крупнейшая гуманитарная организация, борющаяся с голодом - Всемирная продовольственная программа.

Продовольственную программу ООН наградили с формулировкой "за усилия в борьбе с голодом, за вклад в создание условий для достижения мира в зонах конфликтов и за ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как орудия войны и конфликтов".

В заявлении Нобелевского комитета сказано, что в прошлом году Всемирная продовольственная программа помогла почти 100 миллионам человек на территории 88 стран, столкнувшимся с голодом.

Премия мира - предпоследняя в цикле нобелевских наград. В понедельник, 12 октября, станет известно имя последнего лауреата - в области экономики.

Последние новости

НАВЕРХ
Back