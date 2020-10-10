"Воды сейчас на всякий случай лучше избегать". Интервью с губернатором Камчатского края

Би-би-си: Пока нет представления о том, что происходит на глубине?

В.С.: У нас пока вообще только точечные свидетельства. Буквально единичные, что есть тревожные очень факты - примеры массовой гибели гидробионтов. Насколько это локально или массово, глубина и так далее - ученым предстоит выяснить. Мы для этого и сформировали максимально широкую коалицию из ученых.

Я и к зарубежным ученым обратился, и в целом широкое приглашение сделал, и точечно сегодня отправил в MIT (Массачусетский технологический институт - Би-би-си), в Калифорнийский университет, в Пекинский университет, в Университет Токио. С предложением дистанционно - из-за коронавируса сложно с перелетами - подключиться к нашим исследованиям, взять наши данные и дать свою оценку.

Би-би-си: Если они подключатся, вы готовы их пустить на Камчатку?

В.С.: Это будет в каждый отдельный момент решаться с учетом эпидемиологической ситуации, виз, перелетов и прочего. Я все содействие готов оказывать.

"Это мина замедленного действия"

Би-би-си: Местные жители часто обращают внимание на Козельский полигон, потому что давно были вопросы к тому, как он охраняется. Он есть в вашем списке версий?

В.С.: Все находится в зоне внимательного изучения. Здесь должно опираться на мнения исследователей и тех, кто компетентно может оценить состояние. Потому что я был [там], но не могу оценить это, обывательски. Внешне все выглядит довольно нормально.

Только что у нас закончилось совещание, на котором ученые четко сказали, что они не видят проявлений загрязнения с Козельского полигона. Они взяли пробы воды, грунта, проанализировали ручей, который мимо него течет, реку, в которую впадает ручей. Нигде не видно веществ, которые могли бы свидетельствовать.... А там же десятки тонн, и если бы там действительно было массовое загрязнение, это было бы визуально видно.

Но это не означает, что этим не надо заниматься. Потому что то, что Козельский полигон находится в таком состоянии - это абсолютно неприемлемая ситуация. Я буду добиваться, чтобы мы здесь, может быть, не в один день, но поставили точку. Потому что не сейчас, так в следующий раз - это мина замедленного действия, мы не должны проходить мимо него.

Би-би-си: А в чем там проблема на этом полигоне?

В.С.: В 1970-е годы там произошло захоронение пестицидов и других ядохимикатов. Просто закопали в землю и ушли. После этого, когда он был обнаружен, был проведен комплекс защитных мероприятий. Он сейчас собой представляет квадрат, который окружен двумя рвами, в которых проведены специальные защитные конструкции, чтобы предотвратить утечку этих ядохимикатов и защитить их от влаги и блокировать их распространение.