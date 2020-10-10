Они никогда не прощают: 4 знака Зодиака, для которых измена - это конец

Овен

Овнам очень трудно переступить через свою гордость, и новость об измене заставит этих людей почувствовать, что их достоинство растоптали. После чего они сразу же начнут составлять план мести и вообще станут вести себя недостойно, создавая вокруг себя хаос.

Лев

Узнавший об измене Лев сразу же принимается паковать вещи, чтобы навсегда уйти от человека, который оказался ему неверен. Лев в своих словах и поступках будет грозен и безжалостен, но ничто из того, что будет происходить между ним и его бывшей/бывшим не достигнет глаз и ушей посторонних.

Львы не любят посвящать других в свои личные проблемы, поэтому

они будут делать все достаточно тихо, чтобы окружающие ни о чем не догадались, но и достаточно громко, чтобы тот, кто должен узнать, все понял.

Скорпион

Если вы изменили Скорпиону, то лучше самим ему все рассказать, потому что, если он узнает об этом от кого-то другого, вас ждет, мягко говоря, весьма неприятный период в жизни.

Стрелец

Представители этого знака зодиакального круга пытаются взять под контроль буквально все, что происходит в их жизни, и если они обнаруживают, что что-то пошло не так, то теряют контроль над собой.