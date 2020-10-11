Сдал бусик в ремонт на две недели - вернул через полтора года

Ивар Рутенбергс из Риги рассказал программе 4.studija, что после полугодовых поисков купил хороший автобус Renault Trafic с удлиненным кузовом. Автомобиль он приобрел на очень хороших условиях, обменяв его на свою старую машину и немного доплатив.

Автобусу, впрочем, был необходим ремонт двигателя, поэтому Ивар доставил автомобиль со всеми запчастями стоимостью 2600 евро в сервис в Иманте, где работу пообещали закончить за две недели. На самом деле Ивар забрал свой Renault только через 18 месяцев, так как каждый раз, когда он интересовался о ходе работ, получал от работников сервиса только отговорки или жалобы на неисправность деталей, которые Ивар предоставил сервису.

Ивар же уверен, что его тщательно подобранные и вычищенные детали были установлены в другие автомобили или даже проданы. Руководство сервиса отрицает свою вину, а так же то, что автобус, якобы, был отправлен в другую мастерскую.

В этих обстоятельствах единственным выходом из ситуации хозяин автомобиля посчитал обращение за помощью в программу 4.studija после чего он сразу направился в сервис. Автобус стоял так, как стоял раньше, с частично выломанной передней частью и пустыми шинами. После разговора с руководителем сервиса Ивар узнал, что ремонт придется начинать с нуля, а также предоставлять запчасти, так как предыдущие были украдены или поставлены на другие автомобили и проданы, а двигатель не работает. Представитель сервиса Эрнест же, в свою очередь, программе заявил, что все детали, не установленные на автобус, находятся в его же грузовом отсеке.

ФОТО: скриншот из видео

Что можно сделать, чтобы не попасть в ситуацию, в которой оказался Ивар? Специалисты отмечают, что в первую очередь должна быть собрана документация - должны быть подтверждающие сделку документы и согласованная смета работ. В противном случае не удастся доказать устную договоренность об объеме и стоимости работ, и по этой причине сложно привлечь к ответственности неназванную службу. Между тем, представитель Центра защиты прав потребителей (CRPC) Санта Заране также подчеркивает, что если компания не желает, не выдает или отказывается выдать документы, подтверждающие сделку, об этом необходимо сообщить в Службу государственных доходов.