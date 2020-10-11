Как умершие без родственников становятся "товаром" в борьбе за пособия

Согласно закону, за захоронение лиц без близких несет ответственность самоуправление. В Риге их кремацию проводит компания, выбранная в ходе закупок по принципу минимальной цены. Однако не исключено, что представители похоронных фирм, получив доступ к личным данным умерших, узнают, каким будет государственное пособие, если они возьмутся за похороны как родственники усопшего, и выбирают более финансово выгодный путь.

В ноябре прошлого года похоронная компания Ozir получила извещение из больницы Страдиня о нескольких умерших, за которыми не обращались родственники. Договор, заключенный с самоуправлением Риги 24 октября 2019 года, предусматривал, что в таких случаях компания размещает в Latvijas Vēstnesis объявление о признании лица не имеющим родственников. Через десять дней тела умерших кремируются. Так как родственники умерших так и не объявились, сотрудники компании пришли в больницу за двумя телами, однако в морге их уже не было.

Представители больницы не были проинформированы о том, что есть новый коммерсант, предоставляющий эту услугу, и тела были выданы предприятию по предыдущему контракту.

Неделей ранее двух умерших вывезла компания Apbedīšanas nams - krematorija. В то же время в Latvijas Vēstnesis появилось объявление от этой компании, чтобы одного из скончавшихся признать не имеющим родственников. Национальный центр судебной медицины подтверждает, что отправил данные об умерших в компанию, которая ранее предоставляла услуги, но там, по-видимому, не ответили, что их контракт истек и сообщение следует адресовать другим.

Есть подозрение, что в такой ситуации похоронная компания обращается в Государственное агентство социального страхования в качестве распорядителя похорон, получая пособие на похороны, которое составляет две зарплаты или пенсии. Если эта сумма минимальна или вообще не указана, недостающие расходы на похороны может оплатить самоуправление Риги, если общая сумма не превышает 430 евро. Однако бывают случаи, когда пособие может превышать даже тысячу евро. Для того, чтобы обратиться в VSAA, похоронной фирме не нужно ни свидетельство о смерти, ни доверенность от родственников на получение пособия.

В период действия предыдущего договора (2018/2019) Apbedīšanas nams - krematorija в Latvijas Vēstnesis объявило 154 умерших не имеющими родственников. De facto передало этот список в Государственное агентство социального страхования с просьбой предоставить информацию о том, на скольких из них были запрошены пособия на похороны, что теоретически означает, что объявился родственник умершего. Ответ был удивительным - оказалось, что более чем в половине случаев у умерших, которые считались не имеющими родственников, они вдруг появлялись.

Фактически за время действия договора с Рижским самоуправлением SIA Apbedīšanas nams - krematorija похоронило 97 человек за счет средств самоуправления. Для сравнения - в случае с SIA Ozir родственники находились только в десятой части случаев.

Владелец компании и председатель правления Apbedīšanas nams - krematorija Сергей Пизанс не ответил на вопросы, заданные в электронном письме De facto, просто заявив, что свою работу выполнял в соответствии с законами и постановлениями, регулирующими отрасль. Застать Пизанса на месте работы не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью первой статьи 177 Криминального закона - за присваивание чужого имущества или права на такое имущество путем злоупотребления доверием или путем обмана (мошенничества). Такое уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или временным лишением свободы, либо принудительными работами, либо штрафом.