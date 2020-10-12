Tesla строит свои гигафабрики в феноменально короткие сроки. Как?

Tesla приобрела свой первый завод в 2010 году, перекупив одно из старых производств General Motors. Уже в том же году Tesla стала самым современным и технологичным автомобильным производством в мире.

За эти десять лет компания по производству электромобилей расширилась с невообразимой скоростью - для удовлетворения огромного спроса она уже создала две крупнейшие фабрики в мире, которые называются "гигафабриками". Скоро Tesla откроет свою третью гигафабрику в Техасе, а также начат проект европейского завода в Берлине и азиатский проект в Шанхае.

Основным фактором, который отличает Tesla от других автомобильных брендов, является способность создавать огромные фабричные здания на солнечной энергии в чрезвычайно короткие сроки, а именно - строительство одной гигафабрики занимает всего один год.

Строительство завода Tesla в Техасе ФОТО: Reuters / Scanpix

В отличие от других заводов, все заводы Tesla строятся по одному стандартизированному проекту. У других автопроизводителей проектирование здания иногда занимает несколько месяцев, а у Tesla этот проект уже готов.

Вторая причина, почему заводы по производству электромобилей строятся так быстро, - это метод строительства. Все заводы Tesla представляют собой сборные конструкции, то есть состоят из готовых модулей, которые строителям остается лишь собрать словно конструктор Lego, отмечает архитектурный портал B1M.