Путешествия во время пандемии: Сингапур вводит круизы "в никуда"

Первый круиз, у которого не будет остановок ни в одном порту, Сингапур начнет предлагать уже в ноябре этого года.

Руководство управления по развитию туризма Сингапура договорилось с двумя круизными компаниями, Genting Cruise Lines и Royal Caribbean International, которые предложат жителям Сингапура круизы без конкретного пункта назначения.

Чтобы соблюдать все установленные из-за Covid-19 ограничения и требования гигиены, круизные корабли будут выходить в море из одного конкретного места и позднее туда же возвращаться.

Суда будут принимать не более 50% от максимально допустимого числа пассажиров.

Круизы "в никуда" будут доступны только жителям Сингапура. Чтобы отправиться в круиз, каждый пассажир должен будет подтвердить, что он сделал тест на Covid-19 и получил отрицательный результат.

Первый такой круиз состоится 6 ноября, второй запланирован в декабре.