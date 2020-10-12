Пн, 12.10.2020
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Виталий Гаврилов, президент LDDK

Путешествия во время пандемии: Сингапур вводит круизы "в никуда"

ФОТО: Pixabay

Стараясь получить доход в то время, когда путешествия по миру почти полностью остановились из-за пандемии Covid-19, некоторые авиакомпании решили своим пассажирам предложить полеты "в никуда". Сейчас подобный опыт путешествий в Сингапуре будет доступен и для круизных кораблей, сообщает CNN.

Первый круиз, у которого не будет остановок ни в одном порту, Сингапур начнет предлагать уже в ноябре этого года.

Руководство управления по развитию туризма Сингапура договорилось с двумя круизными компаниями, Genting Cruise Lines и Royal Caribbean International, которые предложат жителям Сингапура круизы без конкретного пункта назначения.

Чтобы соблюдать все установленные из-за Covid-19 ограничения и требования гигиены, круизные корабли будут выходить в море из одного конкретного места и позднее туда же возвращаться.

Суда будут принимать не более 50% от максимально допустимого числа пассажиров.

Круизы "в никуда" будут доступны только жителям Сингапура. Чтобы отправиться в круиз, каждый пассажир должен будет подтвердить, что он сделал тест на Covid-19 и получил отрицательный результат.

Первый такой круиз состоится 6 ноября, второй запланирован в декабре.

Сколько будет стоить услуга, пока что неизвестно.

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