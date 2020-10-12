Путешествия во время пандемии: Сингапур вводит круизы "в никуда"

Стараясь получить доход в то время, когда путешествия по миру почти полностью остановились из-за пандемии Covid-19, некоторые авиакомпании решили своим пассажирам предложить полеты "в никуда". Сейчас подобный опыт путешествий в Сингапуре будет доступен и для круизных кораблей, сообщает CNN.
Первый круиз, у которого не будет остановок ни в одном порту, Сингапур начнет предлагать уже в ноябре этого года.
Руководство управления по развитию туризма Сингапура договорилось с двумя круизными компаниями, Genting Cruise Lines и Royal Caribbean International, которые предложат жителям Сингапура круизы без конкретного пункта назначения.
Суда будут принимать не более 50% от максимально допустимого числа пассажиров.
Круизы "в никуда" будут доступны только жителям Сингапура. Чтобы отправиться в круиз, каждый пассажир должен будет подтвердить, что он сделал тест на Covid-19 и получил отрицательный результат.
Первый такой круиз состоится 6 ноября, второй запланирован в декабре.
Сколько будет стоить услуга, пока что неизвестно.