SPKC: в школе имени Н. Драудзини было констатировано более 60 случаев заболевания Covid-19
Сегодня, 12 октября, в 16:00 Центр профилактики и контроля заболеваний организует мероприятие на платформе Zoom, чтобы ответить на вопросы СМИ об эпидемиологической ситуации в Латвии в связи с Covid-19.
На вопросы СМИ о текущей ситуации в стране отвечал руководитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
"Три недели подряд мы наблюдаем стремительный рост случаев инфицирования. Если сравнивать с 38-й неделей года, случаев заболевания увеличилось в 11 раз: на 38-й неделе было зарегистрирован 51 случай инфицирования Covid-19, то на предыдущей неделе это число выросло до 584 случаев", отметил Перевощиков.
Впервые с 30 июля заболеваемость Covid-19 в Латвии превысила уровень заболеваемости в Эстонии.
В прошлый раз, когда двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 тыс. жителей в Латвии был выше, чем в Эстонии, заболеваемость в Латвии составляла 2,4 случая, а в Эстонии - 1,96 случая на 100 тыс. человек.
В настоящее время в Латвии этот показатель составляет 51,77 случая на 100 тыс. жителей, тогда как в Эстонии - 50,20 случая.
В Эстонии и Латвии наблюдаются разные тенденции - если заболеваемость в Эстонии уже примерно в течение недели продолжает медленно снижаться, то в Латвии все еще наблюдается относительно быстрый рост.
По словам директора Юрия Перевощикова, в Рижской средней школе имени Натальи Драудзини было констатировано более 60 случаев заболевания Covid-19. Он отметил, что там были протестированы все дети, родители и учителя. В связи с этим домашний карантин предписан всей школе.
Контактными лицами признана вся школа.
"Понятно, что при таком обширном первоначальном распространении - в пятницу было известно о 29 случаях, 28 из которых связаны с заболеванием учителей, - было ясно, что это не могло произойти за один день", - сказал эпидемиолог.
По словам Перевощикова, результаты этого тестирования еще обобщаются. Однако эксперт подчеркнул, что "самые худшие подозрения оправдались - распространение вируса в этом учреждении действительно велико".
Учитывая масштабы распространения "Covid-19", в этом образовательном учреждении больше невозможно выделить отдельные классы. "При таком широком распространении весь школьный персонал должен соблюдать домашний карантин", - заявил эпидемиолог, добавив, что карантин продлится до 23 октября, кроме случаев, когда человек ранее уже был отправлен на карантин.
Напомним, что за прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один пациент с подтвержденным Covid-19 скончался в больнице.
Вчера было сделано 2169 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,3%.
SPKC сообщает, что значительная часть новых случаев коронавируса связана с Рижской средней школой Наталии Драудзини.
В целом с начала пандемии в Латвии проведено 364 012 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2765 человек, 1325 человек выздоровели.
По данным Национальной службы здравоохранения, в больницах на данный момент находятся 65 пациентов с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.
За прошедшие сутки были госпитализированы еще пять человек с Covid-19. У 59 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек - в тяжелой.