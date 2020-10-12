SPKC: в школе имени Н. Драудзини было констатировано более 60 случаев заболевания Covid-19

На вопросы СМИ о текущей ситуации в стране отвечал руководитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

"Три недели подряд мы наблюдаем стремительный рост случаев инфицирования. Если сравнивать с 38-й неделей года, случаев заболевания увеличилось в 11 раз: на 38-й неделе было зарегистрирован 51 случай инфицирования Covid-19, то на предыдущей неделе это число выросло до 584 случаев", отметил Перевощиков.

Впервые с 30 июля заболеваемость Covid-19 в Латвии превысила уровень заболеваемости в Эстонии. 7

В прошлый раз, когда двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 тыс. жителей в Латвии был выше, чем в Эстонии, заболеваемость в Латвии составляла 2,4 случая, а в Эстонии - 1,96 случая на 100 тыс. человек.

В настоящее время в Латвии этот показатель составляет 51,77 случая на 100 тыс. жителей, тогда как в Эстонии - 50,20 случая.

В Эстонии и Латвии наблюдаются разные тенденции - если заболеваемость в Эстонии уже примерно в течение недели продолжает медленно снижаться, то в Латвии все еще наблюдается относительно быстрый рост. 7

По словам директора Юрия Перевощикова, в Рижской средней школе имени Натальи Драудзини было констатировано более 60 случаев заболевания Covid-19. Он отметил, что там были протестированы все дети, родители и учителя. В связи с этим домашний карантин предписан всей школе.

"Понятно, что при таком обширном первоначальном распространении - в пятницу было известно о 29 случаях, 28 из которых связаны с заболеванием учителей, - было ясно, что это не могло произойти за один день", - сказал эпидемиолог.

По словам Перевощикова, результаты этого тестирования еще обобщаются. Однако эксперт подчеркнул, что "самые худшие подозрения оправдались - распространение вируса в этом учреждении действительно велико".

Учитывая масштабы распространения "Covid-19", в этом образовательном учреждении больше невозможно выделить отдельные классы. "При таком широком распространении весь школьный персонал должен соблюдать домашний карантин", - заявил эпидемиолог, добавив, что карантин продлится до 23 октября, кроме случаев, когда человек ранее уже был отправлен на карантин.

Напомним, что за прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Один пациент с подтвержденным Covid-19 скончался в больнице. 7

Вчера было сделано 2169 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,3%.

SPKC сообщает, что значительная часть новых случаев коронавируса связана с Рижской средней школой Наталии Драудзини.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 364 012 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2765 человек, 1325 человек выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, в больницах на данный момент находятся 65 пациентов с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.