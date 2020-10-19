"Я не делю на русских и латышей". Акиму - 16, он ходит на протесты и говорит с политиками на "ты"

RUS TVNET запускает серию статей "Я - местный". Она - о простых людях с активной позицией - им не все равно. Пусть маленькими поступками, но они меняют мир вокруг себя. Наши герои - абсолютно разные люди, которые искренне горят за свои идеи.

Начало. "Хоть чем-то помочь"

В пятом классе на уроке английского языка от учителя и по совместительству завуча школы Аким узнал об "имантском педофиле". Тогда полиция просила максимальной поддержки общественности в поисках преступника.

Аким дома размножил его фоторобот, развесил ориентировку в подъезде, а также принес кипу копий завучу в школе. На вопрос, зачем он это делал, Аким отвечает: "Чтобы больше людей узнали, что такой человек существует. Это было как триггер для меня. Это был не просто карманный вор, а человек, который делает более страшные вещи. Во мне наверняка совместились чувства страха и сопереживания жертвам, сложился пазл, и я подумал, что надо что-то делать, хоть чем-то помочь. Чем я мог помочь...".

ФОТО: Valsts policija

На тот момент Акиму было 10-11 лет, но уже тогда его друзей и одноклассников не удивила его активная позиция: "Я с первого класса участвовал в разных вещах - позитивных и не очень, и для всех уже вошло в привычку, что я куда-то хожу и чем-то занимаюсь".

Путь к активной общественной позиции через кабинет директора

Путь становления активной общественной позиции Акима пришелся на школьное время - старшие классы основной школы. Как говорит Аким, "гормоны ударили в голову" и он был частым гостем в кабинете директора Рижской 40-й средней школы - как правило, в качестве администратора классного чата, который был в курсе всех событий и разборок в классе:

"Я со 100-процентной уверенностью могу сказать, что кабинет директора в 6-7-м классах и в первом семестре 8-го был моим домом. Я постоянно там сидел по разным причинам. Был какой-нибудь конфликт, и я оказывался в одном "пузыре" с директором, завучем и т.д. Для меня не было странно, что посреди урока заходит директор/завуч/учитель и говорит: "Аким, встаем и идем в кабинет директора".

Сейчас он считает, что это тоже было одним из проявлений социальной активности, в то же время признавая, что "действия, которые он производил в 12-13 лет, не всегда были адекватными и правильными".

ФОТО: Из личного архива

Активная позиция по жизни вышла за пределы школы