"Я не делю на русских и латышей". Акиму - 16, он ходит на протесты и говорит с политиками на "ты"

Акиму 16 лет. Он - парень из русскоязычной семьи, недавно окончивший 9-й класс Рижской 40-й средней школы. Ему не все равно, что происходит вокруг - он выходит на митинги в поддержку белорусского народа и выступает за правовую защиту всех семей. У него не так много друзей в Facebook, но среди них есть новый мэр Риги Мартиньш Стакис и депутат Сейма Даниэль Павлютс. По признанию Акима, с ними он общается на "ты". Расспросили Акима, как так вышло и чем продиктована его активная позиция по жизни.
RUS TVNET запускает серию статей "Я - местный". Она - о простых людях с активной позицией - им не все равно. Пусть маленькими поступками, но они меняют мир вокруг себя. Наши герои - абсолютно разные люди, которые искренне горят за свои идеи.
Начало. "Хоть чем-то помочь"
В пятом классе на уроке английского языка от учителя и по совместительству завуча школы Аким узнал об "имантском педофиле". Тогда полиция просила максимальной поддержки общественности в поисках преступника.
Аким дома размножил его фоторобот, развесил ориентировку в подъезде, а также принес кипу копий завучу в школе. На вопрос, зачем он это делал, Аким отвечает: "Чтобы больше людей узнали, что такой человек существует. Это было как триггер для меня. Это был не просто карманный вор, а человек, который делает более страшные вещи. Во мне наверняка совместились чувства страха и сопереживания жертвам, сложился пазл, и я подумал, что надо что-то делать, хоть чем-то помочь. Чем я мог помочь...".
На тот момент Акиму было 10-11 лет, но уже тогда его друзей и одноклассников не удивила его активная позиция: "Я с первого класса участвовал в разных вещах - позитивных и не очень, и для всех уже вошло в привычку, что я куда-то хожу и чем-то занимаюсь".
Путь к активной общественной позиции через кабинет директора
Путь становления активной общественной позиции Акима пришелся на школьное время - старшие классы основной школы. Как говорит Аким, "гормоны ударили в голову" и он был частым гостем в кабинете директора Рижской 40-й средней школы - как правило, в качестве администратора классного чата, который был в курсе всех событий и разборок в классе:
"Я со 100-процентной уверенностью могу сказать, что кабинет директора в 6-7-м классах и в первом семестре 8-го был моим домом. Я постоянно там сидел по разным причинам. Был какой-нибудь конфликт, и я оказывался в одном "пузыре" с директором, завучем и т.д. Для меня не было странно, что посреди урока заходит директор/завуч/учитель и говорит: "Аким, встаем и идем в кабинет директора".
Сейчас он считает, что это тоже было одним из проявлений социальной активности, в то же время признавая, что "действия, которые он производил в 12-13 лет, не всегда были адекватными и правильными".
Активная позиция по жизни вышла за пределы школы
Поворотный момент, который впоследствии привел Акима на политические митинги, случился в 2017 году. В 13 лет он поехал в летний лагерь в Израиле от организации Jewish Agency For Israel, где, по его словам, "ему прямо взорвало мозг". "Я был восхищен", - признается Аким, отмечая, что это был совсем иной лагерь, нежели его первый опыт в 7-8 лет, когда отобрали телефон и прервали связь с родителями. В израильском лагере он попал в группу "бизнеса" и освоил по-настоящему интересные и полезные навыки.
Спустя полгода его маме пришло письмо с информацией о наборе мадрихов (что-то вроде вожатых. - Прим. ред.) в организацию YStreet, действующую в Латвии. Аким принял предложение и прошел школу мадрихов, а в июне - и практику в летнем лагере в новой для себя роли.
"Я поехал в первый лагерь в качестве вожатого и начиная с того момента до сих пор в ней работаю (в YStreet. - Прим. ред.).
Это и был один из больших шагов в реальную общественную жизнь, когда я вышел из рамок школьных директорских разборок и перешел в более серьезные вещи".
По словам Акима, организация YStreet занимается культурно-образовательными вопросами, организовывая дневные, а также летние лагеря. Уже около двух лет для Акима это работа, за которую ему платят.
"Это еврейская педагогика. Есть материнская группа, что-то вроде класса, и я - что-то вроде классного руководителя своей группы. Это выстраивание чего-то среднего между дружескими и лидерскими отношениями. Совмещается и преподавание, и отслеживание поведения всех участников лагеря, а также есть общелагерные мероприятия, на которых надо выйти на сцену, что-то сделать и т. д.", - описывает Аким свою роль там.
Общественной работы оказалось мало. Первые шаги в политику
По признанию Акима, именно организация YStreet стала ступенькой "между школьными разборками и более серьезной политической жизнью". Летом 2019 года он сказал родителям, что ему мало YStreet и важно "идти дальше".
"Первый шаг - это был пикет в октябре напротив турецкого посольства, когда был турецко-сирийский конфликт. Это был мой первый выход на пикет, и мне так понравилось!" - вспоминает Аким.
К тому времени он был подписан на разные политические силы в соцсетях, оттуда и узнал о пикете, который организовывали "Прогрессивные".
"Я поддерживал идею пикета и решил, что это отличная возможность что-то делать. Я сказал о пикете большинству друзей, позвал с собой, но в итоге никто не пришел. Но мне было комфортно находиться и с теми людьми, которых я тогда не знал.
Я просто стоял полтора часа, и ни разу мне не показалось, что это скучно или что надоело. Я стоял, и мне было в кайф", - признается Аким.
На свой первый пикет он распечатал сатирическую фотографию президента Турции Реджепа Эрдогана. "Пришел, мне сказали: "Prieks redzēt!". Ну раз "Prieks redzēt!", так "Prieks redzēt!", подумал я. Не было вопроса: "Что ты сюда пришел?" - вспоминает он свой первый пикет.
Но пикет закончился, а вопрос, что дальше - остался, и поиск себя и возможностей продолжился.
Зимой 2020 года в социальной сети Facebook он увидел пост политического движения "За!" (Kustība "Par!") с призывом присоединиться к молодежной группе. "Я подумал, что судьба на блюдечке мне поднесла возможность. И записался на визит. С того момента я начал активно держать связь с ними, а в июне мы основали молодежное отделение", - коротко обрисовывает ситуацию Аким.
По его словам, с этой партией у него сходятся все политические ценности. "Это, возможно, был случайный выбор, но ценности совпали, и я остался", - говорит он.
Сейчас Аким - заместитель руководителя молодежного отделения партии. Внутри организации он ведет условно две группы, объединенные большой темой толерантности - отвечает за интеграцию и ЛГБТ+.
Беларусь. Что 16-летнему парню из Риги до чужой страны?
За плечами Акима несколько акций в поддержку белорусского народа. Казалось бы, что парню из Риги до событий в другом государстве?
"Те действия со стороны властей и администрации Лукашенко по отношению к мирным протестующим, которые не применяли физической силы, а силовики настолько бессердечно и кроваво расправлялись с ними - для меня это лично неприемлемо. Мне было больно смотреть.
Когда я читал о пытках, у меня были отвратительные мысли, что мне это напоминает Аушвиц, где также издевались над людьми.
Это какие-то средневековые традиции. Как пытки возможны в стране, где народ просто вышел с флагами и плакатами?" - отвечает на это Аким.
Он говорит, что его отец по работе активно сотрудничает с Беларусью.
"Я был там в 2019 году первый раз. Когда я туда приехал - первое, что я сказал маме, когда мы пересекли границу: "Господи, это же СССР". Я смотрел на плакаты, баннеры - это был конкретный Советский Союз. Потом мы приехали в Минск, и там есть диссонанс -
люди на улице - не совсем советского менталитета, но там есть какая-то советская атмосфера, например, пропагандистские баннеры - это кошмар полнейший.
Представим, есть копия меня, только в Беларуси - я бы никогда не смог заниматься тем, чем занимаюсь сейчас в Латвии, потому что там та политическая ситуация и повестка, которая существует", - рассуждает Аким.
Галерея: Акция у посольства Беларуси в Риге
Толерантность не только на словах. За права ЛГБТ+
Аким также принял участие в недавних пикетах у Сейма о правовой защите всех семей.
"Лично для меня это вопрос критический, это повестка, которая требует рассмотрения прямо сейчас, потому что такой наглости и такого плевка со стороны консервативного крыла Сейма, который они сделали 30 сентября, просто отклонив инициативу, не продвинув в соответствующий комитет, - такого не было".
На вопрос, почему это критически важный вопрос, Аким без заминок отвечает:
"Мы живем в ЕС, в демократическом, современном западном государстве, есть такое понятие, как верховенство права и равенство. Я считаю, что равенство - это не идеология, это не вопрос политических убеждений, это вопрос законности и верховенства права.
Если мы говорим о том, что хотим, чтобы Латвия дошла до среднего уровня ЕС, то мы не можем говорить только об экономических вещах, мы обязаны говорить о таких вещах, как права человека.
Этот вопрос затрагивает мои морально-этические принципы. Мне непонятно, почему люди, которые родились такими и любят иначе, не могут законно оформить свои отношения?
При этом сейчас речь не идет о легализации однополых браков - к этому мы тоже придем раньше или позже, - но конкретно сейчас речь о банальной юридической защите всех видов семей и всех партнерских отношений. Почему эти люди не могут зарегистрировать свои отношения?
Меня вымораживают слова отдельных деятелей, которые говорят, что все можно оформить у нотариуса, что это не требует юридического регулирования. Крайне оскорбительно выражение по отношению к людям ЛГБТ+ сообщества о том, что регулировать эти отношения - то же самое, что и вопросы о пересечении дороги на красный свет, мол, все в законе не надо прописывать. У меня возникают вопросы об адекватности таких людей".
Галерея: Пикет о правовой защите всех семей
Как отмечает молодой активист, не все возможно урегулировать у нотариуса.
"Гетеросексуальным парам было бы дорого все оформлять у нотариуса - это сотни и тысячи евро для всех юридических нюансов. Это возмутительно: почему у одних людей - гетеросексуальной пары - есть привилегия зарегистрировать отношения и не платить фактически ничего, в пределах 10 евро, а другие люди, которые по-другому любят, - должны платить сотни и тысячи евро", - рассуждает он.
Аким подчеркнул, что на данный момент речь идет о Законе о сожителях, то есть не только об однополых парах, но и о гетеросексуальных парах, которые не регистрируют брак.
В друзьях на Facebook - мэр Риги Мартиньш Стакис и депутат Сейма Даниэль Павлютс. С обоими - на "ты"
В социальной сети Facebook у Акима чуть более 200 друзей - не так много по современным меркам. Однако среди них есть мэр Риги Мартиньш Стакис и депутат Сейма, экс-министр экономики Даниэль Павлютс. На вопрос, знаком ли он с этими политиками лично, Аким отвечает: "Мартиньша Стакиса видел на митингах, на Дне рождении партии, должен был увидеться на конгрессе партии, но не попал из-за здоровья".
Он подчеркивает, что политики в Латвии - на расстоянии вытянутой руки: "Тут нужно осознавать, что мы живем в Латвии и это один из плюсов не только Латвии, но и всей западной демократии, особенно в либеральном крыле - очень простая и прозрачная коммуникация между людьми разного социального статуса. Даниэль Павлютс и Мартиньш Стакис занимают высокие должности, но в рамках партии - у нас простая и прозрачная коммуникация".
По словам Акима, он видел политиков на встречах, пригласил их в социальной сети и они подтвердили его приглашение.
"Еще важно понимать, что я общаюсь со всеми на "ты", и это одна из особенностей либеральной мысли - она впитывает в себя равенство.
С некоторыми депутатами - и с мэром, и с Даниэлем - я говорил на "ты". Это отличный показатель - это либеральная мысль, которая приносит изменения в какое-то самое обычное течение жизни".
Русскоязычная семья, русскоязычная школа, но молодежная организация при латышской партии
Обсуждая, почему парень из семьи, в которой говорят на русском, присоединился к политической силе, в которой рабочий язык точно латышский, Аким говорит:
"Я - слепой в этом плане, я не делю на русских и латышей - мы все живем в Латвии, в одной стране".
Он признается, что, когда находился в стадии формирования своих политических позиций, ему казалось, что надо идти бороться за русский язык и подобную риторику, но в какой-то момент он начал это переосмыслять.
"Стоит подчеркнуть, что полтора года назад у меня практически не было латышского языка, я знал его отвратительно. Но когда сложилась политическая позиция, я понял - чтобы реализовать эти идеи, мне нужен латышский язык. Я начал его самостоятельно активно учить дома на каникулах. Первые разы, когда начинал общаться на латышском языке в неформальной атмосфере, было и трепетно, и некомфортно, но со временем это ощущение ушло. Сейчас все пришло к тому, что латышский и русский для меня - на одном уровне в коммуникации", - делится он.
У Акима есть принципиальное видение о том, что Латвия - это государство для всех людей и национальностей, но есть лишь один объединяющий язык. "Если мы хотим жить как единая страна, единый народ, должно быть связывающее звено, и это звено - латышский язык.
Я категорически против двуязычия, двух государственных языков, это никоим образом не сплотит нас как латвийский народ, только еще больше разделит", - считает подросток.
Он также убежден, что образование в Латвии должно быть на латышском языке. "Глупо говорить, что реформа тотально уничтожает русский язык. Это неправда, русский язык остается. У детей есть возможности учить свой язык, а такие предметы, как математика и т. д., которые никак не связаны с русским языком, преподаются на государственном", - добавляет он.
Расколото ли общество Латвии и как его объединить?
По мнению Акима, расколотое общество Латвии - это вопрос времени. "Среди моего окружения - в том числе мои русскоязычные друзья - многие поддерживают переход на латышский язык. То поколение, которое выросло в Советском Союзе - это та масса, которая еще ходит с баннерами (в поддержку русских школ. - Прим. ред.), а когда люди моего возраста достигнут 40-45 лет, этот вопрос или отпадет, или станет намного мягче. 7-8-е классы уже в той системе, где латышский язык - основной язык обучения", - считает Аким.
По его собственному признанию, у него самого ранее не было мотивации учить латышский - он был убежден в том, что, окончив школу, уедет из Латвии, и были мысли о том, "кто на нем (на латышском) вообще говорит?".
"Однако процесс формирования политических идеалов увенчался тем, что я начал сравнивать их с той реальностью, что у нас есть, и в поиске, куда бы попасть, понял, что, если я хочу делать то, что хочу - мне нужен латышский язык. Что я не могу оставаться на уровне Paldies и Uz redzēšanos, так это не работает", - подытоживает Аким.
В чем цель?
Сейчас молодого активиста интересуют две сферы - толерантность и внешняя политика. Его цель "в плоскости огромного размера" - это
"объединить Латвию как народ и с уверенностью сказать, что в Латвии есть равенство и верховенство закона".
В будущем он видит себя для начала в качестве муниципального депутата, позднее - скорее, как депутата Сейма, так как в волнующих его вопросах толерантности и интеграции в парламенте на это можно больше повлиять, чем в правительстве, считает он.
Мнение о ровеснице Грете Тунберг
Возможно, Грета Тунберг - самый известный подросток с активной позицией, которому "не все равно". На вопрос об отношении к практически своей ровеснице Аким отвечает, что оно - "нейтральное".
"Я не люблю радикализм, я его не поддерживаю ни в каких вещах - как в либеральном, так и в консервативном крыле. Возможно, в определенных вещах он полезен, но в долгосрочной перспективе это не рабочая система. Я уважаю ее действия. Я считаю, что она занимается правильными вещами, но не могу сказать, что поддерживаю ее во всем.
Ей важно сосредоточиться на том, чтобы думать о своей деятельности в более долгосрочной перспективе. Прошлой осенью это был взрыв в общественном пространстве, а сейчас мы не видим ее в заголовках.
Это вопрос - лучше краткосрочный бум и все походили с плакатами месяц-два, или мы хотим идти к долгосрочному реальному результату, а не просто на трибуне ООН прокричать: "Вы отобрали у меня детство".