Ср, 14.10.2020
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Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме, но в Сети требуют выбрать другую актрису. Почему?

Галь Гадот

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Студия Paramount будет снимать биографический фильм о последней египетской царице - Клеопатре. Роль досталась израильтянке Галь Гадот. В Сети недовольны. Рассказываем почему.

Что случилось? 

Очередное воплощение образа царицы Египта в кино исполнит Галь Гадот, наиболее известная по главной роли в фильме "Чудо-женщина".

Звезда поделилась радостной новостью у себя в Twitter. Девушка сообщила, что вместе с режиссером Пэтти Дженкинс и сценаристкой Лаэтой Калогридис они впервые раскроют историю царицы именно "с женской точки зрения". Производством ленты займутся только женщины, потому у всех нас появится шанс увидеть Клеопатру такой, какой мы ее себе даже не могли представить.

Реакция

Некоторые пользователи Сети стали говорить, что Галь слишком белая, чтобы играть Клеопатру. Данная роль, по их мнению, - для темнокожей актрисы.

"Белые люди постоянно пытаются стереть историю. Она была черной, а не белой"

"Я думаю, она слишком белая для этой роли. Что дальше? Наконец-то мы получим белого Мартина Лютера Кинга". 

"К вашему сведению, греческое происхождение ещё не означает автоматически "белая кожа", на самых ранних изображениях у Клеопатры коричневая кожа и темные волосы. Галь Гадот - это ужасный выбор для роли, а её игра обычно состоит в том, чтобы красиво носить платья"

Поклонники Гадот, а также любители истории, встали на защиту актрисы и заявили, что им стоит подтянуть свои знания, так как Клеопатра не была родом из Северной Африки.

"То, что Галь Гадот не гречанка и играет Клеопатру, ещё не означает, что это расизм"

"Я собираюсь сказать это один раз и больше не буду повторять: Клеопатра была гречанкой. Да, она была правителем Египта, но была, скорее всего, гречанкой. Есть версии о ее персидском или сирийском происхождении, но среди историков преобладает версия именно о греческих корнях царицы Египта. Люди, которые отрицательно относятся к этому, не образованы и не информированы. Галь Гадот заслуживает этой роли"

В свою очередь, журналист Ян Майл Чонг, написал, что люди расстроены тем, что Галь Гадот, не являющаяся темнокожей, сыграет Клеопатру, которая и не была темнокожей.

В своем Instagram Галь Гадот отметила, что всегда мечтала рассказать эту историю, и данный проект для нее очень важен.

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