Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме, но в Сети требуют выбрать другую актрису. Почему?

Что случилось?

Очередное воплощение образа царицы Египта в кино исполнит Галь Гадот, наиболее известная по главной роли в фильме "Чудо-женщина".

Звезда поделилась радостной новостью у себя в Twitter. Девушка сообщила, что вместе с режиссером Пэтти Дженкинс и сценаристкой Лаэтой Калогридис они впервые раскроют историю царицы именно "с женской точки зрения". Производством ленты займутся только женщины, потому у всех нас появится шанс увидеть Клеопатру такой, какой мы ее себе даже не могли представить.

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB — Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020

Реакция

Некоторые пользователи Сети стали говорить, что Галь слишком белая, чтобы играть Клеопатру. Данная роль, по их мнению, - для темнокожей актрисы.

"Белые люди постоянно пытаются стереть историю. Она была черной, а не белой"

White people always tryna erase history she was black not white — race patrol (@PatrolRace) October 11, 2020

"Я думаю, она слишком белая для этой роли. Что дальше? Наконец-то мы получим белого Мартина Лютера Кинга".

I think she is too white for this role... what is next? Finally a white martin luther king 😍 — Felipe Guti (@Felipeguti145) October 11, 2020

"К вашему сведению, греческое происхождение ещё не означает автоматически "белая кожа", на самых ранних изображениях у Клеопатры коричневая кожа и темные волосы. Галь Гадот - это ужасный выбор для роли, а её игра обычно состоит в том, чтобы красиво носить платья"

FYI Greek doesn’t mean white skin, the earliest depictions of her show her with brown skin and dark hair. Gal godot is Terrible casting and her acting is...great gowns — hey there puff mama whats todays grub (@Devonwhpfan) October 11, 2020

Поклонники Гадот, а также любители истории, встали на защиту актрисы и заявили, что им стоит подтянуть свои знания, так как Клеопатра не была родом из Северной Африки.

"То, что Галь Гадот не гречанка и играет Клеопатру, ещё не означает, что это расизм"

Just because Gal Gadot's playing Cleopatra and Gal's not Greek does mean its racist. — jdog (@JessePupp) October 11, 2020

"Я собираюсь сказать это один раз и больше не буду повторять: Клеопатра была гречанкой. Да, она была правителем Египта, но была, скорее всего, гречанкой. Есть версии о ее персидском или сирийском происхождении, но среди историков преобладает версия именно о греческих корнях царицы Египта. Люди, которые отрицательно относятся к этому, не образованы и не информированы. Галь Гадот заслуживает этой роли"

I'm going to say this once and I'm not going to say it again, Cleopatra was Greek.



Yes, she was in Egyptian ruler but she was Greek with Persian and Syrian ancestry. The people who are reacting negatively that to this are uneducated and uninformed.



Gal Gadot deserves this role. pic.twitter.com/7h1oYu9ClX — The Moonlight Warrior 🌙 (@BlackMajikMan90) October 11, 2020

В свою очередь, журналист Ян Майл Чонг, написал, что люди расстроены тем, что Галь Гадот, не являющаяся темнокожей, сыграет Клеопатру, которая и не была темнокожей.