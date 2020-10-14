Сердцебиения, усталость и хочется есть мел? 8 признаков дефицита железа

5. Бледный цвет кожи

Гемоглобин придает коже здоровый розовый цвет. Если его в организме не хватает, то кожа может стать бледной.

6. Долгие мышечные боли

Если организму не хватает железа, это значит также, что после интенсивной физической нагрузки мышцы будут восстанавливаться медленнее. Например, после тренировки в зале возможно появление специфической мышечной боли, которая будет продолжаться дольше, чем обычно.

7. Головная боль

Если организму не хватает железа, то он, прежде всего, постарается обеспечить кислородом мозг, и только затем другие ткани. Однако в таком случае мозг все равно будет получать меньше кислорода, чем ему требуется для полноценного функционирования, поэтому может произойти расширение артерий мозга, что вызовет головную боль.

8. Сердцебиения

В случае длительной анемии могут возникнуть различные проблемы со здоровьем сердца - нерегулярная сердечная деятельность, расширение желудочков сердца и даже сердечная недостаточность. Особенно осторожными следует быть тем, у кого имеются какие-либо болезни сердца - анемия может обострить состояние.

Как принимать железо?

Мелберга отмечает, что в аптеках доступны препараты железа в форме таблеток, капсул, сиропа, раствора, а также в форме водорастворимых таблеток. Если взрослые чаще предпочитают получать железо в виде таблеток или капсул, то для детей удобнее будут сиропы. В аптеках доступны препараты, в состав которых входит железо вместе с другими витаминами - витамином С и витаминами группы В, а также микроэлементами медью и марганцем. Людям, у которых прием препаратов железа вызывает тошноту, фармацевт рекомендует выбрать доступные в аптеках препараты в виде шипучих таблеток. Их главным преимуществом является приятный апельсиновый вкус, снижающий возможность тошноты.

Лучшие источники железа

Уровень железа в организме можно повысить также с помощью некоторых растительных продуктов - свеклы и ее ботвы, брокколи, капусты, шпината, спаржи, петрушки, бобовых - чечевицы, а также разного рода фасоли и гороха. А также с помощью ягод и фруктов - клубники, черной смороды, гранатов, слив и абрикосов. Большое количество железа содержится также в орехах и сухофруктах, а среди продуктов животного происхождения - в постной говядине, баранине, свинине и телятине, печени, курице, рыбе. Несмотря на то, что в некоторых овощах, бобовых и фруктах железа бывает даже больше, чем в мясе, из-за других входящих в их состав веществ в организме усваивается лишь незначительное его количество, поэтому, чтобы в организме было полноценное количество железа, фармацевт рекомендует повседневный прием пищевых добавок с содержанием железа, после предварительной консультации с врачом или фармацевтом о необходимой ежедневной дозе.

Вегетарианцам и веганам следует особо подумать о приеме в пищу богатых железом продуктов и пищевых добавок. Во время приема пищи следует употреблять продукты, богатые витамином С, например, паприку, ягоды и брокколи, для повышения усвоения железа. Следует учитывать, что усвоение железа в организме затрудняют такие напитки как черный чай, вино, кофеин, а также какао и энергетические напитки, поэтому лучше выпивать их не вместе с приемом пищи, а за час до или после еды.