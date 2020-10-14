Лоботомия для Перон: как тайно "лечили" первую леди Аргентины

История Эвы Перон - актрисы и первой леди Аргентины - рассказывалась много раз. Бродвейский мюзикл "Эвита", а также его экранизация раскрывают тему ее прихода к власти и преждевременной смерти, но не упоминают о, пожалуй, самой трагической части ее жизни.

Эве Перон диагностировали рак шейки матки в августе 1951 года, а в июле 1952 года она умерла. Ей было всего 33 года. В течение многих лет ее смерть считалась прямым результатом тяжелой болезни, однако в исследовании, опубликованном в 2015 году, ученые считают несколько иначе.

ФОТО: Wikimedia Commons

В исследовании, которое было опубликовано в научном журнале World Neurosurgery, нейрохирург Дэниел Нидженсон изучает историю болезни и другие надежные источники, чтобы выяснить, подвергалась ли Перон процессу лоботомии. Он утверждает, что женщина перенесла эту процедуру в мае или июне 1952 года, незадолго до своей смерти. Учитывая, что Перон испытывала сильную боль и страдания, врачи таким образом надеялись облегчить ее мучения.

Лоботомия - нейрохирургическая операция, при которой одна из долей мозга иссекается или разъединяется с другими областями. Она притупляет эмоции пациента, поэтому раньше ее проводили для уменьшения боли. Сегодня эта процедура считается опасной и негуманной, но в 1960-е годы лоботомия была довольно распространенной практикой.

Лоботомию также часто использовали для лечения различных психических расстройств, особенно у женщин. Исследования показывают, что большинством пациентов во Франции, Швеции и Бельгии в период с 1935 по 1985 год являлись именно женщины.

В своем исследовании Нидженсон пишет, что в данном случае лоботомия проводилась не для облегчения боли Перон, а для контроля ее неустойчивого поведения. 2

Во время своего последнего публичного выступления 1 мая 1952 года она резко высказывалась в адрес своих врагов и, даже лежа в постели в период болезни, пыталась организовать вооруженные рабочие отряды. Лоботомия могла быть решительным способом для мужа Евы, президента Аргентины Хуана Перона, попытаться предотвратить гражданскую войну.

Какими бы ни были мотивы, первая леди Аргентины, вероятнее всего, не подозревала, что ей предстоит пережить. 2

Похороны Эвы Перон ФОТО: Wikimedia Commons

Последний раз Перон появилась в обществе на второй инаугурации мужа в июне 1952 года. Хотя лоботомия, возможно, и сделала ее менее истеричной, она, вероятно, значительно ухудшила ее физическое здоровье.

После операции женщина перестала есть, поэтому во время мероприятия весила всего 35 килограммов. Перон была настолько слабой, что ей требовалась специальная конструкция, чтобы стоять. 2