Ср, 14.10.2020
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Онколог: за время Covid-19 было намного больше запущенных случаев рака

Янис Эглитис

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Во время пандемии Covid-19 пришлось столкнуться с намного большим количеством запущенных случаев рака, заявил в интервью передаче телеканала TV3 900 sekundes руководитель Латвийской ассоциации онкологов-химиотерапевтов Янис Эглитис.

Он пояснил, что эти пациенты были госпитализированы из-за других проблем со здоровьем, а затем переведены в Латвийский онкологический центр, и, к сожалению, их заболевание уже не было на ранней стадии.

Врач напомнил, что из-за Covid-19 медицинские услуги для онкологических больных не были ограничены, как в других сферах. Он призвал пациентов приходить на обследования, указав на необходимость профилактики и ранней диагностики.

"Основная задача заключается в просвещении населения и повышении осознанности, но, конечно, те, кто уже действовал осознанно, но заболел, должны получать такое же лечение, как во всем мире", - подчеркнул он.

Эглитис не отрицал того, что в отрасли существуют финансовые и кадровые проблемы. Он указал, что приоритетом бюджета следующего года являются заработные платы врачей, отметив при этом, что этот сектор уже сейчас ограничен нехваткой работников и их выгоранием. Кроме того, необходимо финансирование и для других целей. "Мы не знаем, какой будет эта доплата из бюджета именно для онкологии, но понятно, что потребности составляют десятки миллионов евро", - подчеркнул врач.

Деньги нужны на усовершенствование программ скрининга рака, результаты которых, по словам Эглитиса, совершенно неудовлетворительны, на замену оборудования лучевой терапии, на современные лекарства и на дорогостоящие диагностические процедуры.

Врач признал, что доступность лечения и лекарств улучшилась, однако по сравнению с другими странами Балтии ассортимент лекарств в Латвии на треть меньше.

Эглитис сообщил, что в настоящее время база данных Латвийского онкологического регистра неполна, поэтому назвать точное количество онкологических больных невозможно. Однако за последние десять лет ежегодно диагностируется в среднем 11 500 новых случаев рака, и почти 6000 человек умирают с этим диагнозом.

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