В Латвии 102 новых случая Covid-19, смертей нет
За прошедшие сутки зарегистрировано 102 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Вчера было сделано 5078 тестов на Covid-19, что стало рекордным количеством. Доля положительных результатов составила 2%, и это меньше, чем в конце прошлой недели.
В целом с начала пандемии в Латвии проведено 373 523 теста на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2942 человек, 1325 человек выздоровели.
По данным на 14 октября, на лечении в больницах находятся 75 пациентов с Covid-19 - это самое большое количество госпитализированных пациентов с начала пандемии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
За минувшие сутки в больницы поступило еще 9 пациентов с Covid-19. У 67 заболевание средней тяжести, восемь человек - в тяжелом состоянии. Четыре человека выписаны.
Всего с начала пандемии из больниц было выписано 256 пациентов с коронавирусом - эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.