В Латвии 102 новых случая Covid-19, смертей нет

Вчера было сделано 5078 тестов на Covid-19, что стало рекордным количеством. Доля положительных результатов составила 2%, и это меньше, чем в конце прошлой недели.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 373 523 теста на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2942 человек, 1325 человек выздоровели.

По данным на 14 октября, на лечении в больницах находятся 75 пациентов с Covid-19 - это самое большое количество госпитализированных пациентов с начала пандемии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки в больницы поступило еще 9 пациентов с Covid-19. У 67 заболевание средней тяжести, восемь человек - в тяжелом состоянии. Четыре человека выписаны.