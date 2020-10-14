Ср, 14.10.2020
В некоторых государствах тестируют всех, но, с точки зрения наших специалистов, в этом нет необходимости - 4000 тестов в день для Латвии достаточно. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

В Латвии 102 новых случая Covid-19, смертей нет
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Иллюстративное фото

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

За прошедшие сутки зарегистрировано 102 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Вчера было сделано 5078 тестов на Covid-19, что стало рекордным количеством. Доля положительных результатов составила 2%, и это меньше, чем в конце прошлой недели. 

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 373 523 теста на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2942 человек, 1325 человек выздоровели.

По данным на 14 октября, на лечении в больницах находятся 75 пациентов с Covid-19 - это самое большое количество госпитализированных пациентов с начала пандемии, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки в больницы поступило еще 9 пациентов с Covid-19. У 67 заболевание средней тяжести, восемь человек - в тяжелом состоянии. Четыре человека выписаны.

Всего с начала пандемии из больниц было выписано 256 пациентов с коронавирусом - эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.

 

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