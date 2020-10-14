Euroaptieka будет доставлять лекарства на дом по всей Латвии

Euroaptieka будет обеспечивать доставку рецептурных и компенсируемых государством медикаментов, а также других аптечных товаров по всей Латвии. Стоимость доставки, независимо от адреса, составит три евро.

Euroaptieka предлагает также телефонные консультации фармацевтов.

Чтобы идентифицировать получателя услуги, фармацевт попросит покупателя указать имя, персональный код, адрес доставки и номер телефона. При заказе рецептурных или компенсируемых государством лекарств рецепт должен быть выписан в электронном виде, чтобы фармацевт мог его увидеть в системе электронного здравоохранения.

После оплаты заказа доставка осуществляется по предварительной договоренности с покупателем в конкретное время.

Лекарства с особыми требованиями к хранению за дополнительную плату будут транспортироваться в надежных холодильниках.