Тренер по фитнесу: "Бухать разрешено, а заботиться о своем здоровье - нет?!"

Как известно, с 17 октября на месяц будут запрещены групповые занятия спортом или занятия в закрытых помещениях.

Поправки предусматривают, что коллективные спортивные мероприятия могут проводиться только на открытом воздухе и без использования раздевалок, и только индивидуальные спортивные занятия могут проходить в помещении.

На эти нововведения остро отреагировали очень многие. 8

"Извините, но бухать до беспамятства разрешено, а заботиться о своем здоровье в присутствии тренера и без всякого контакта друг с другом - нет? (...) Типа спортивные клубы и тренеры не платят больших налогов, поэтому их можно закрыть? Вы это серьезно?" - возмущается Вилде.

Он продолжает: "Сейчас снова все засядут дома и начнут опустошать холодильники, потому что на самом деле большинство людей ходит исключительно на групповые занятия. Не каждый может себе позволить индивидуальные. Но о здоровье необходимо заботиться. А что здесь происходит? (...)

Этот инфантилизм, исходящий от властей, очень бросается в глаза. Вместо того, чтобы способствовать общественному здоровью, делается прямо противоположное. Насколько слепым и глупым нужно быть, чтобы согласиться со всем этим?" - пишет фитнес-тренер.

Этот пост Вилде в Facebook получил широкую поддержку - им поделились почти 3000 человек.

Piedodiet atvainojiet, bet buhāt līdz vempra stāvoklim ir atļauts, bet cilvēkiem trenera klātbūtnē, bez nekādas... Posted by Kristaps Vilde on Tuesday, October 13, 2020

Директор департамента общественного здоровья Минздрава Санта Ливиня отметила, что правительство избежало закрытия баров и развлекательных мест, так как нужно понимать, что "там внутри люди и бизнес". Ливиня также подчеркнула - важно, чтобы собрания проходили безопасно, поэтому на публичных мероприятиях установлены персонализированные, фиксированные сидячие места, запрещено движение, танцы.

"Что относится к занятиям спортом, нужно понимать, что в командном спорте контакт людей неизбежен.