Тусовщики против спортсменов: Минздрав объяснил разницу в ограничениях

На вопрос "почему 30 любителей алкоголя могут сидеть в одном помещении, а 30 молодых спортсменов тренироваться и проводить соревнования не могут?" Ливиня признала: "Это был выбор - запрещаем абсолютно все или позволяем развиваться экономике, сохраняем рабочие места и позволяем людям зарабатывать".

Она указала, что правительство избежало закрытия баров и развлекательных мест, так как нужно понимать, что "там внутри люди и бизнес". Ливиня отметила - важно, чтобы собрания проходили безопасно, поэтому на публичных мероприятиях установлены персонализированные, фиксированные сидячие места, запрещено движение, танцы.

"Что относится к занятиям спортом, нужно понимать, что в командном спорте контакт людей неизбежен. 50

Спорт не запрещен - он может происходить на улице, возможности занятия спортом есть. Человек может заниматься спортом индивидуально", - подчеркнула она.

На вопрос, относится ли запрет и к спокойным занятиям по медитации в группе по 30 человек, Ливиня отметила, что цель правил - сохранить "социальные пузыри" и добиться, чтобы они не пересекались.