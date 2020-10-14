Тусовщики против спортсменов: Минздрав объяснил разницу в ограничениях

Причина, почему для ограничения распространения Covid-19 запрещены групповые занятия спортом, но разрешено в ограниченном количестве собираться в баре - балансировка интересов здравоохранения и экономики, заявила директор департамента общественного здоровья Минздрава Санта Ливиня.
На вопрос "почему 30 любителей алкоголя могут сидеть в одном помещении, а 30 молодых спортсменов тренироваться и проводить соревнования не могут?" Ливиня признала: "Это был выбор - запрещаем абсолютно все или позволяем развиваться экономике, сохраняем рабочие места и позволяем людям зарабатывать".
Она указала, что правительство избежало закрытия баров и развлекательных мест, так как нужно понимать, что "там внутри люди и бизнес". Ливиня отметила - важно, чтобы собрания проходили безопасно, поэтому на публичных мероприятиях установлены персонализированные, фиксированные сидячие места, запрещено движение, танцы.
Спорт не запрещен - он может происходить на улице, возможности занятия спортом есть. Человек может заниматься спортом индивидуально", - подчеркнула она.
На вопрос, относится ли запрет и к спокойным занятиям по медитации в группе по 30 человек, Ливиня отметила, что цель правил - сохранить "социальные пузыри" и добиться, чтобы они не пересекались.
"В эти недели лучше медитировать дома, особенно если среди медитирующих есть люди из группы риска. Поэтому на три недели я призываю медитацию проводить индивидуально дома, если это необходимо".