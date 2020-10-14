Ср, 14.10.2020
В это время работодатели должны особенно подумать над тем, какие меры безопасности следует ввести на предприятиях, чтобы снизить риск распространения инфекции. Виталий Гаврилов, президент LDDK
Виталий Гаврилов, президент LDDK

Впервые с момента восстановления независимости 11 и 18 ноября не пройдут парады

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В условиях роста заболеваемости Covid-19 и установленных правительством ограничений впервые с момента восстановления независимости Латвии в Риге отменены военный парад Национальных вооруженных сил и подразделений МВД и народное шествие в День Лачплесиса 11 ноября. 

Также 18 ноября не состоится традиционный военный парад вооруженных сил Латвии и ее союзников на набережной 11 ноября в Риге.  

В Даугавпилсе отменены факельное шествие в день Лачплесиса и салют 18 ноября, сообщили в Даугавпилсской думе. 

В среду на заседание рабочей группы думы пришли организаторы праздничных мероприятий, чтобы решить вопрос о проведении праздников в Даугавпилсе. Факельное шествие решено было отменить.

Праздничное настроение в городе помогут создать световые инсталляции и другой декор. Планируются также концерты на открытом воздухе с учетом всех ограничений, памятные мероприятия и возложение цветов. Массовые мероприятия не планируются. 

Галерея: Военный парад 18 ноября

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