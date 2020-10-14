Впервые с момента восстановления независимости 11 и 18 ноября не пройдут парады

Также 18 ноября не состоится традиционный военный парад вооруженных сил Латвии и ее союзников на набережной 11 ноября в Риге.

В Даугавпилсе отменены факельное шествие в день Лачплесиса и салют 18 ноября, сообщили в Даугавпилсской думе.

В среду на заседание рабочей группы думы пришли организаторы праздничных мероприятий, чтобы решить вопрос о проведении праздников в Даугавпилсе. Факельное шествие решено было отменить.

Праздничное настроение в городе помогут создать световые инсталляции и другой декор. Планируются также концерты на открытом воздухе с учетом всех ограничений, памятные мероприятия и возложение цветов. Массовые мероприятия не планируются.