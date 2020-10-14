Впервые с момента восстановления независимости 11 и 18 ноября не пройдут парады

В условиях роста заболеваемости Covid-19 и установленных правительством ограничений впервые с момента восстановления независимости Латвии в Риге отменены военный парад Национальных вооруженных сил и подразделений МВД и народное шествие в День Лачплесиса 11 ноября.
Также 18 ноября не состоится традиционный военный парад вооруженных сил Латвии и ее союзников на набережной 11 ноября в Риге.
В Даугавпилсе отменены факельное шествие в день Лачплесиса и салют 18 ноября, сообщили в Даугавпилсской думе.
В среду на заседание рабочей группы думы пришли организаторы праздничных мероприятий, чтобы решить вопрос о проведении праздников в Даугавпилсе. Факельное шествие решено было отменить.
Праздничное настроение в городе помогут создать световые инсталляции и другой декор. Планируются также концерты на открытом воздухе с учетом всех ограничений, памятные мероприятия и возложение цветов. Массовые мероприятия не планируются.
Галерея: Военный парад 18 ноября