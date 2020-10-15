Президент Киргизии на фоне протестов решил уйти в отставку

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - сказал Жээнбеков.

Он также отметил, что несмотря на смену состава правительства, напряженность и агрессия в стране не стихли, и что он опасается прямого конфликта между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, которые, если ситуация продолжит ухудшаться, будут обязаны применить оружие, - пишет "Дождь".

Ранее сообщалось, что вечером 5 октября в Бишкеке начались беспорядки из-за непризнания результатов выборов в парламент. В центре собрались сотни протестующих, которые подожгли мусорные баки и кидали камни в силовиков. После столкновений милиции с протестующими в центре Бишкека были госпитализированы более 130 человек.

В числе пострадавших были как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов.

Ночью протестующие на пожарной машине протаранили ворота на территорию перед зданием парламента и ворвались внутрь.

В ночь на 6 октября протестующие, которые были не согласны с итогами парламентских выборов, захватили Белый дом, в котором расположены парламент и администрация президента Киргизии. В здании произошел пожар.

После этого демонстранты отправились к зданию Государственного комитета национальной безопасности, где после переговоров с силовиками освободили из СИЗО бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, ранее приговоренного к 11 годам лишения свободы.