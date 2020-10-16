"Шикарный аспект планеты любви с планетой счастья": большой гороскоп на месяц от Ярины Астро

RUS TVNET представляет расстановку планет на месяц от @jarina_astro. Ярина - латвийский астролог, рассказывающая простым языком, без лишних терминов о том, что планеты готовят нам на этой неделе!
Тут и далее повествование от лица Ярины
Готовимся к Новолунию, которое произойдет с 16 на 17 октября.
- Да, это закладка нового. Да, можно мечтать. Но каждый месяц Новолуние отличается. Оно происходит в разных созвездиях, при разных планетарных аспектах, а, значит, и программы разные. Если вам нравится планировать, то лучше это делать в ритме с космосом. Хотя личное чутье никто не отменял. Вполне возможно вы и сами все ощущаете. Проверим?
- Это важно, т.к. Новолуние влияет не один-два дня, а целый новый лунный цикл, т.е. еще месяц от 16 октября.
- Новолуние в знаке Весов напоминает как важно уметь слышать другого, договариваться, идти на компромиссы. Это знак красоты, гармонии, эстетики, искусства. Каждый сам найдет, как проявить эти импульсы;
- Тема партнерства и сотрудничества. С кем по пути, а с кем нет - вот в чем вопрос;
- Новолуние в противостоянии к Марсу в Овне так и кричит - хватит давить, наезжать, воевать. Мы хотим перемирия! Неужели нельзя просто договориться? Касается не только дел мировых, но и личных;
- Очень аккуратно весь месяц с алкоголем, снотворными, сильными успокоительными таблетками.
Очень большой риск пищевых расстройств и отравлений;
- Новолуние в благоприятном аспекте с узлом будущего закладывает новые формы общения, обучения, подачи информации. Придется переходить на новые системы, тестировать другие подходы. Если кто-то давно планировал coming out в соцсетях, готовьте плацдарм. Учеба! Как учиться самому, так и учить других;
- Шикарный аспект планеты любви с планетой счастья. Открыть сердце, отдаться созиданию, творчеству. У любви так много граней. Найдите свою. Сейчас так важно подарить миру свою частичку тепла. Очень об этом просит Юпитер - планета социума и Высших учителей.