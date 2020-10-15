Премьер-министр Кыргызстана перенял обязанности президента страны

Ранее в тот же день о своей отставке заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков. В обращении, опубликованном на сайте главы государства, Жээнбеков пояснил, что на фоне напряженной общественно-политической ситуации в стране не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, "проливший кровь и стрелявший в собственных граждан". После отставки президента, согласно конституции страны, исполнение обязанностей президента было возложено на спикера парламента.

Политический кризис в Кыргызстане

Массовые протесты и беспорядки, в результате которых погиб как минимум один человек и более 1000 были ранены, начались в Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября, омраченных обвинениями в фальсификации результатов голосования. На этом фоне ЦИК аннулировал официальные итоги голосования, согласно которым президентский лагерь одержал убедительную победу, однако протесты и требования об отставке Жээнбекова так и не прекратились.

Националист Садыр Жапаров в ходе протестов был освобожден сторонниками из колонии, где он отбывал наказание по обвинениям в захвате заложника и других преступлениях.