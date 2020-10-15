В Минске вышла на свободу известная спортсменка Елена Левченко

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- Евросоюз ввел санкции за отравление российского политика Алексея Навального. В списке 6 человек. Среди них директор ФСБ и чиновники администрации президента.
- Президент Кыргызстана подал в отставку. Но митингующие снова вышли на улицы Бишкека.
- В Минске вышла на свободу после административного ареста известная спортсменка Елена Левченко.
- ЕПариж вводит комендантский час из-за коронавируса. А в крупных городах Европы закрываются школы, кафе и фитнес-центры.
Белорусская спортсменка Елена Левченко вышла на свободу
Баскетболистка Елена Левченко 15 октября должна была выйти на свободу после 15 суток заключения, однако утром ей продлили арест по другому эпизоду. После рассмотрения дела суд назначил ей штраф 810 белорусских рублей ($315). Елена рассказала об условиях содержания в изоляторе.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 15.10.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.