В Минске вышла на свободу известная спортсменка Елена Левченко

Баскетболистка Елена Левченко 15 октября должна была выйти на свободу после 15 суток заключения, однако утром ей продлили арест по другому эпизоду. После рассмотрения дела суд назначил ей штраф 810 белорусских рублей ($315). Елена рассказала об условиях содержания в изоляторе.