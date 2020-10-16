ЦСУ: в Латвии численность населения остается стабильной только в Рижском районе

Согласно исследованию ЦСУ, несмотря на то, что треть населения Латвии проживает в Риге, в столице в течение последних 30 лет, как и в других регионах, наблюдается тенденция к сокращению населения. Исключением является Рижский район - единственный регион, где население остается стабильным.

Собранные данные также показывают, что в Рижском районе самый низкий средний возраст населения, в свою очередь самый высокий средний возраст населения - в Латгале, где сокращение населения является наиболее стремительным.

Статистическое управление также отметило, что в Видземе самая большая доля латышей - 88% населения этого региона составляют латыши. Далее следует Курземе, где 77% населения составляют латыши. Меньше всего латышей в Риге и Латгале - 47% и 46% соответственно.

По данным ЦСУ, Рига и Рижский район также являются регионами с самым высоким уровнем занятости - там трудоустроены 70% и 69% населения в возрасте 15-74 лет соответственно. Самый низкий показатель занятости населения в Латгале, где работает 56% населения в возрасте 15-74 лет.

Несмотря на то, что в Латгале самый высокий уровень безработицы, в этом регионе один из самых низких уровней долгосрочной безработицы. Наибольший показатель долгосрочной безработицы в Видземе.

В то же время место работы 5% населения Курземе находится не в Латвии, что является самым высоким показателем среди регионов.

Показатели самооценки здоровья показывают, что у населения Риги и Рижского района более здоровые привычки - проживающие в этих регионах люди чаще употребляют фрукты и овощи, посещают врачей, в этих районах также меньше доля населения с избыточным весом или ожирением.

В этих регионах также самый низкий уровень бедности, в то время как самый высокий уровень бедности - в Латгале.

Опрос ЦСУ также показывает, что в Земгале самая высокая доля жителей, которые чувствовали себя счастливыми или спокойными в течение последних четырех недель.

В 2019 году жители Земгале были лидерами по среднему количеству поездок на отдых в год - за прошлый год в регионе совершалось в среднем 10 поездок на отдых на душу населения. Жители этого региона тратят больше денег на путешествия по Латвии, чем жители других регионов Латвии.