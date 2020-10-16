Вдвое меньше, чем месяцем ранее: в сентябре возвращены 5 млн евро активов ликвидируемого ABLV Bank

В том числе за счет ранее выданных кредитов возвращено 4,463 млн евро, а за счет остальных активов - 645 тыс. евро.

В целом за девять месяцев года ликвидаторы ABLV Bank вернули 75,037 млн евро, а с 12 июня 2018 года, когда начался процесс самоликвидации банка, возвращено 824,297 млн евро, в том числе в 2018 году было возвращено 355,493 млн евро, в 2019 году - 393,767 млн евро.

Расходы по ликвидации ABLV Bank с начала года составили 27,341 млн евро, а в целом достигли 85,26 млн евро.

Заявленные кредиторами ABLV Bank требования на 31 сентября составляли 1,991 млрд евро.