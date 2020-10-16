Во Франции чеченец обезглавили учителя истории после лекции с карикатурами на Мухаммеда

Как пишут издания Le Figaro и Actu17, на занятиях учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Le Monde сообщает, что урок был посвящен свободе слова.

Нападавший был застрелен. Он может быть родственником одного из студентов, сообщает Le Figaro. По информации Actu17 и Le Parisien, предполагаемый преступник - чеченского происхождения. Ему было 18 лет.