Во Франции чеченец обезглавили учителя истории после лекции с карикатурами на Мухаммеда
В городе Конфлан-Сент-Онорин (27 километров от Парижа) напали на преподавателя истории в местном колледже и обезглавили его, сообщает "Медуза" со ссылкой на издание Le Monde.
Как пишут издания Le Figaro и Actu17, на занятиях учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Le Monde сообщает, что урок был посвящен свободе слова.
Нападавший был застрелен. Он может быть родственником одного из студентов, сообщает Le Figaro. По информации Actu17 и Le Parisien, предполагаемый преступник - чеченского происхождения. Ему было 18 лет.
Преступник выложил фотографию обезглавленного преподавателя в twitter (аккаунт уже заблокирован) и подписал написал: "Макрон, правитель неверных, я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда", пишет Actu17. Le Figaro сообщает, что перед тем, как его застрелили, преступник выкрикнул "Аллаху Акбар!"