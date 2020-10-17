"Взглянуть в лицо смерти - это полезный опыт". Алексей Навальный в интервью с Тихоном Дзядко

И это инцидент не какого-то низового уровня, как, можно предположить, какой-то сбрендивший генерал вышел из-под контроля и дал приказ группе таинственных киллеров ликвидировать кого-то. Это было его поручение, провал, просто он пытается сейчас выгородить сам себя вот в том числе такой совершенно чудовищной ложью. Человека поймали с дымящимся пистолетом, а он говорит: "Это не я. Была попытка самоубийства".

Тихон Дзядко: У вас одна из лучших расследовательских структур в России, я имею в виду ФБК. Если не будет официального расследования в РФ, будет ли ФБК и ваши коллеги проводить какое-то собственное расследование по покушению на убийство Алексея Навального?

Алексей Навальный: Ну, как вы понимаете, мне немножко любопытно, конечно, кто это сделал и я хотел бы в этом разобраться, но, честно скажу, безусловно у нас лучшая расследовательская группа в России и я без ложно скромности могу сказать, что наверное одна из лучших в мире, но наши возможности, конечно, ограничены потому что видеозаписи из гостиницы - ну что мы возьмем штурмом ФСБ и заберем их видеозаписи? Они же туда пришли и все абсолютно изъяли.

Дело раскрыть очень легко. Для этого нужна детализация телефонных переговоров, для этого нужны просто видеозаписи и все будет очень понятно. Но это не находится, среди тех доказательств, которые мы можем получить легально или каким-то просто возможным путем. Подавляющее большинство расследований ФБК ведется по абсолютно открытой информации. Мы работаем по открытым источникам, просто анализируем их очень хорошо.

Здесь просто нужно взять данные наблюдения за мной, за мной велась слежка и я так понимаю, что в то время, когда я был в коме, выше довольно странный подробный отчет деталей моих передвижений. Отчет, видимо, той части ФСБ, которая была ответственна за контроль за мой, то есть за мной наблюдали постоянно и непрерывно. Вся гостиница увешана видеокамерами, и это все изъято. И это самые главные улики, самые главные доказательства.

Нам, конечно, интересна эта ситуация, мы пытаемся разобраться в том, что произошло, но не будем наивными, не случится никакой сенсации, что, значит, завтра мы покажем фотографии тех людей, которые совершили это преступление и покажем заказчиков. Ну это власть! Очевидно, что это представители власти, представители спецслужб. И сейчас вся машина занимается тем, чтобы спрятать эти улики, уничтожить их, утащить куда-то. Ну собственно говоря, поэтому нет ни видеозаписей, нет ни одежды, ничего нет.