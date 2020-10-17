Во Франции обезглавлен школьный учитель: задержаны 9 человек, убийца - чеченец из Москвы

Отметим, что изначально сообщалось о задержании четверых родственников нападавшего, включая одного несовершеннолетнего. Позднее в ходе расследования были задержаны еще пять человек - в их числе двое родителей учеников из школы, в которой работал убитый.

Как сообщают местные СМИ, они высказывали недовольство решением учителя показать классу карикатуры на пророка Мухаммеда.

Напомним, в пятницу, 17 октября, в городке Конфлан-Сент-Онорин произошло нападение на преподавателя истории - его обезглавили.

Как пишут издания Le Figaro и Actu17, на занятиях учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Le Monde сообщает, что урок был посвящен свободе слова.

Нападавшего застрелили.

По данным прокуратуры, им оказался 18-летний мужчина, родившийся в Москве. Согласно заявлению французских властей, нападавшего звали Абдулак Абуезидович А. Он родился 12 марта 2002 года в Москве, а во Франции имел статус беженца.

Полиция расследует нападение как теракт.