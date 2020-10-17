В Латвии за сутки еще 188 случаев Covid-19. Умер один человек

Вчера умер один человек с Covid-19, входивший в возрастную группу 60-65 лет.

В пятницу сделано 5332 теста на Covid-19 - самое большое количество за сутки с начала пандемии. Доля положительных результатов составила 3,5%.

В целом с начала пандемии в Латвии сделан 388 281 тест. Covid-19 подтвержден у 3392 человек, 1329 человек выздоровели. 9

Согласно данным SPKC, по крайней мере 50 новых случаев выявлено в Вецпиебалгском крае, несколько заболевших связаны с ранее выявленными случаями заболевания и вспышками, 13 человек вернулись из Беларуси.