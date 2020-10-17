Минздрав обратился к родителям школьников: от зарубежных поездок лучше отказаться

Представитель Минздрава Анна Страпцане отметила, что в настоящее время Covid-19 заражается все больше молодых людей, у которых болезнь также может протекать достаточно тяжело.

С сегодняшнего дня вступают в силу дополнительные ограничения на занятия по интересам, частные мероприятия и спортивные занятия. До 6 ноября запрещены групповые спортивные занятия в помещениях, но по-прежнему разрешено заниматься индивидуально, а также проводить групповые спортивные занятия на улице.