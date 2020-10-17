Сб, 17.10.2020
Нет ничего нового в том, что здоровые люди также заболевает, и ход болезни у них тоже может быть тяжелым. Юрий Перевощиков об умершей от Covid-19 34-летней женщине
Юрий Перевощиков об умершей от Covid-19 34-летней женщине

Кризис жанра: передел власти в Кыргызстане на фоне третьей "революции"

ФОТО: AFP/SCANPIX

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

На этот раз - спецвыпуск:  

  • Кризис жанра: передел власти в Кыргызстане на фоне третьей "революции". Какими внутренними и геополитическими последствиями грозит произошедшее в стране ?

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ИТОГИ | 17.10.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать. 

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