TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" - глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
На этот раз - спецвыпуск:
- Кризис жанра: передел власти в Кыргызстане на фоне третьей "революции". Какими внутренними и геополитическими последствиями грозит произошедшее в стране ?
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ИТОГИ | 17.10.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" - парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть что сказать.