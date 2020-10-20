Исследование: Каждый 2-й работник продолжает ходить на работу, когда испытывает симптомы заболевания

Исследование, проведенное компанией Viveo Health, занимающейся технологиями здравоохранения, показало, что более половины трудящихся латвийцев (56%) продолжали работать после выявления симптомов болезни. Почти все или 94% считают, что работодатели должны разработать и реализовать четкий план действий в ситуациях, когда у персонала появляются признаки болезни.

43% сотрудников выразили опасения о возможности заражения Covid-19 на рабочем месте

Исследование о здравоохранении в Латвии* показывает, что 79% респондентов чувствуют недовольство коллегами, которые приходят на работу с симптомами заболеваний - насморком, кашлем, повышенной температурой тела и т.д. С другой стороны, почти каждый второй сотрудник при диагностировании вышеперечисленных симптомов склонен продолжать выполнять рабочие обязанности и приходить на работу больным.

"Работа болея (лат. Slimstrāde) - понятие относительно новое, но на рабочих местах в Латвии оно наблюдается давно и довольно часто. Ходить на работу, несмотря на симптомы заболеваний, является плохой привычкой, которой следует уделять особое внимание в нынешней ситуации с распространенностью Covid-19", - говорит Нормундс Кравалис, глава Viveo Health Latvia, добавляя: "43% респондентов признают, что они испытали риск заболевания на рабочем месте в течение последнего полугода. Это, безусловно, подкрепляется давней традицией в обществе продолжать работать больными и принимать это как нормальное явление, так как коллеги поступают таким же образом".

Визит к семейному врачу занимает 2-3 часа

Исследование показывает, что визит к семейному врачу в рабочий день, включая время в пути, ожидание в очереди, консультацию врача и время на обратный путь, занимает у половины населения Латвии 2-3 часа, в 5% случаев - 4-5 часов, а 3% тратят на посещение семейного врача еще больше, чем 5 часов. При этом пятая часть работодателей не поддерживает посещение врача в рабочее время.

"Если вы испытываете первые симптомы простуды, лучше всего обратиться к семейному врачу за советом о рекомендуемых действиях. В противном случае сотрудник подвергнет себя более тяжелому течению болезни, и симптомы простуды также могут быть «переданы» другим сотрудникам, - советует Кравалис.

"Поскольку семейный врач каждого четвертого жителя находится не в том городе, где он работает, а некоторые сотрудники не имеют возможности посещать врача в рабочее время, все более актуальным становится решение дистанционной консультации врача. Кроме того, сейчас доступны удаленные консультации компетентных медицинских специалистов и по выходным", - поясняет Кравалис.

В Эстонии дистанционные консультации врачей используются уже 3 года

"Опыт Эстонии показывает, что решение дистанционной консультации значительно сокращает время, затрачиваемое на посещение врача. Удаленное решение и своевременный доступ к врачу не только экономят деньги и сокращают продолжительность болезни, но также предотвращают риск распространения инфекции и создают чувство безопасности для сотрудников", - подчеркивает Кравалис.