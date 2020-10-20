Работников "Аэрофлота" обвинили в контрабанде краденой электроники из США в Россию

Власти США обвиняют группу из десяти человек в незаконной контрабанде электронных устройств, в том числе и продукции Apple, из США в Россию с помощью курьеров, многие из которых - бывшие и действующие работники авиакомпании "Аэрофлот", сообщает "Интерфакс".
Восемь подозреваемых задержаны, еще двое скрываются от стражей порядка.
Обвиняемые были вовлечены в экспорт электронных устройств на 50 миллионов долларов из США в Россию. Среди этих товаров были такие устройства как Apple iPhone, iPad и Apple Watch.
"Обвиняемые в США получали эти устройства, многие из которых были ворованными, чтобы доставить в Россию без необходимых разрешений на экспорт", - говорится в сообщении прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.
"В результате обысков в багаже нескольких членов экипажа "Аэрофлота" и других курьеров были изъяты электронные устройства на несколько миллионов долларов", - сообщила прокуратура.
В ходе задержания изъяты 600 000 долларов наличными, часть хранилась в подвале резиденции подозреваемого Марата Шадхина. Арестовано и большое количество электронных устройств.
В результате расследования, Госдепартамент США отозвал рабочие визы 113 работников "Аэрофлота".