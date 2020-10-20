Работников "Аэрофлота" обвинили в контрабанде краденой электроники из США в Россию

Власти США обвиняют группу из десяти человек в незаконной контрабанде электронных устройств, в том числе и продукции Apple, из США в Россию с помощью курьеров, многие из которых - бывшие и действующие работники авиакомпании "Аэрофлот", сообщает "Интерфакс".