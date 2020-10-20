В Риге недалеко от вокзала замечен лось

Лось шел вдоль рельсов недалеко от Центрального вокзала в Риге, рассказал свидетель происшествия.

Затем в сопровождении полиции животное направилось в сторону Stockmann.

Почти каждую осень в город попадают лоси, однако обычно их замечают на окраинах.

Сентябрь и октябрь - время гона лося. Самцы борются между собой, чтобы завоевать расположение самки, поэтому наиболее слабых и маленьких особей прогоняют. Эти выгнанные из лесов под Ригой животные на какое-то время могут прийти в город, однако в Риге они на жизнь не обустраиваются, так как рижские леса и парки имеют маленькую площадь, поэтому не стоит тревожиться, что Бикерниекский лес или Шмерлис могут стать их новым местом жительства.

Если вы заметили в городе лося, сразу же необходимо позвонить в полицию по номеру 110. 239

Стражи порядка отмечают, что стоит уважать это большое животное и сохранять до него безопасную дистанцию. Обычно лоси не агрессивны но отношению к людям, чаще всего, увидев человека, они убегают, однако если их напугать или разозлить, они могут стать агрессивными и непредсказуемыми.