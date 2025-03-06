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Южная Корея: военные случайно сбросили авиабомбы на жилой район возле границы с КНДР

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BBC
Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix

По меньшей мере семь человек получили ранения после того, как южнокорейский истребитель во время учений случайно сбросил восемь авиабомб на жилой район города Пхочхон неподалеку от границы с КНДР.

«Восемь бомб общего назначения MK-82 нештатно сошли с самолета ВВС KF-16 (южнокорейская версия F-16 — Би-би-си), приземлившись за пределами обозначенного полигона», — цитирует AFP заявление Военно-воздушных сил Республики Корея.

По предварительным данным, взорвалась только одна бомба.

Инцидент произошел около 10 утра по местному времени. По данным властей, в результате местные жители были эвакуированы.

Сообщается, что четыре человека получили серьезные травмы. В результате попадания снарядов было частично разрушено здание местной церкви, также пострадали жилые дома.

Здание церкви
Здание церкви Фото: Reuters

«Мы глубоко сожалеем о непреднамеренном сбросе бомб, который привел к жертвам среди гражданского населения, и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении военных.

По их словам, уже создан комитет по расследованию инцидента, и будут приняты «все необходимые меры, включая компенсацию ущерба» пострадавшим.

Как сообщает Yonhap, Южная Корея и США в четверг провели совместные учения с боевыми стрельбами на полигоне в Пхочхоне вблизи северокорейской границы.

В них было задействовано более 160 единиц военной техники, включая танки, вертолеты и истребители.

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Фото статьи
Фото: Reuters

В настоящее время район, где упали бомбы, оцеплен военными, которые вместе с группой по обезвреживанию взрывоопасных предметов осматривают место инцидента, пишет Yonhap.

«Я смотрела телевизор дома, когда внезапно услышала сильный шум, похожий на раскаты грома, и весь дом начало трясти. Когда я вышла на улицу, окрестности были в руинах», — сказала агентству местная жительница.

В некоторых домах были выбиты стекла
В некоторых домах были выбиты стекла Фото: Reuters

Взрывы также ощущались в центре дневного пребывания для пожилых людей, расположенном примерно в километре от места происшествия. В момент инцидента его посетители занимались с педагогом.

«Внезапно раздался взрыв, и здание содрогнулось. Стекла были разбиты, а один преподаватель получил ранения и был доставлен в больницу. К счастью, пожилые люди не пострадали. Они были настолько потрясены, что мы отправили их по домам», — сказал Yonhap директор учреждения Ю Мо.

BBC
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