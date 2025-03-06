Южная Корея: военные случайно сбросили авиабомбы на жилой район возле границы с КНДР

Фото: Reuters

В настоящее время район, где упали бомбы, оцеплен военными, которые вместе с группой по обезвреживанию взрывоопасных предметов осматривают место инцидента, пишет Yonhap.

«Я смотрела телевизор дома, когда внезапно услышала сильный шум, похожий на раскаты грома, и весь дом начало трясти. Когда я вышла на улицу, окрестности были в руинах», — сказала агентству местная жительница.

В некоторых домах были выбиты стекла Фото: Reuters

Взрывы также ощущались в центре дневного пребывания для пожилых людей, расположенном примерно в километре от места происшествия. В момент инцидента его посетители занимались с педагогом.

«Внезапно раздался взрыв, и здание содрогнулось. Стекла были разбиты, а один преподаватель получил ранения и был доставлен в больницу. К счастью, пожилые люди не пострадали. Они были настолько потрясены, что мы отправили их по домам», — сказал Yonhap директор учреждения Ю Мо.