Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ракета попала в пятиэтажный отель, вызвав пожар.

Подъезд здания был разрушен, и под обломками могут находиться люди.

Была проведена спасательная операция по эвакуации людей с третьего и четвертого этажей отеля.

Глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак рассказал, что, по последним данным, есть трое погибших и 28 раненых, среди пострадавших - один ребенок. Изначально сообщалось о двух погибших.

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