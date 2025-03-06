Вечером в среду российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, убив трех и ранив 28 человек, а также нанеся разрушения гражданской инфраструктуре, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на чрезвычайные службы.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что ракета попала в пятиэтажный отель, вызвав пожар.
Подъезд здания был разрушен, и под обломками могут находиться люди.
Была проведена спасательная операция по эвакуации людей с третьего и четвертого этажей отеля.
Глава Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак рассказал, что, по последним данным, есть трое погибших и 28 раненых, среди пострадавших - один ребенок. Изначально сообщалось о двух погибших.
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