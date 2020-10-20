Президент: налоговая реформа должна быть без неясностей

Президент сообщил, что на встрече обсуждались предлагаемые налоговые изменения, связанные с регулированием авторских отчислений. По словам президента, участники встречи согласились, что налоговая реформа необходима, потому что деятели культуры нуждаются в социальной защите.

"Мы проанализировали проект и пришли к выводу, что он не очень хорошо проработан. Есть ряд открытых вопросов, на которые не получилось найти ответы. Реформа должна быть без неясностей", - сказал Левитс, добавив, что, например, не ясно, как обстоят дела с теми работниками творческой сферы, доходы которых не являются регулярными, однако они в любом случае должны платить налог.

Президент заявил, что нет смысла продвигать реформу, пока она не будет полностью проработана, чтобы были даны четкие ответы на все вопросы и устранены все неясности.